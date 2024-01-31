Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: \'Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz\'

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erden Bey, Ayhan Bey ve hocamızın yoğun çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak istiyorlar. Bu çalışmalara da devam ediyorlar. Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz" dedi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GS Store'un Galataport'ta düzenlenen relansman gecesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taraftarın ilgisinin büyük olduğuna ifade eden Dursun Özbek, "Yeni kreasyonlarımızın lansmanını yapıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu aslında taraftarın beğenisine sunuyoruz. Her zaman bizi destekleyen taraftarlarımızın GS Store'a ilgisi çok büyüktü. Bu lansmandan sonra da bu ilginin artacağını düşünüyorum. Bu sene mağazadaki satışlardan rekor kırdık. Bu lansmandan sonra da ilginin artacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"EKİBİMİZİN YOĞUN ÇALIŞMASI VAR"

Transferler için yoğun çalışma içerisinde olduklarını belirten Özbek, "Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Scout ekibimiz, Erden Bey, Ayhan Bey ve hocamızın yoğun çalışması var. Galatasaray için en iyisini yapmak istiyorlar. Bu çalışmalara da devam ediyorlar. Galatasaray için en iyi transferleri yapma peşindeyiz" diye konuştu.

"KEREM BİZİM KAPTANIMIZ, GALATASARAY'IN DA GELECEĞİ OLAN BİR SPORCU"

Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli oyunculardan biri olduğunu ifade eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Olmaması gereken bir şey. Kerem bizim kaptanımız, Galatasaray'ın da geleceği olan bir sporcu. Taraftarlarımıza rica ediyorum. Futbolcularımızı sahada desteklesinler, bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek bir şey yapmasınlar. Kerem, her zaman bizim en önemli oyuncumuz olmuştur. Aynı zamanda kaptanımız. Ben taraftarlardan rica ediyorum. Hiçbir oyuncumuza yönelik benzer şekilde sahadaki performansına bağlı olarak bu tip hareketlerde bulunmasınlar. Oyuncular, sahada en iyisini yapmaya çalışıyor. Geçen sene de bunu kanıtladık. Kerem, çok önemli oyuncularımızdan biri. Çok emek veriyor. Bu emeğe de saygı duyulması gerekiyor" yorumlarında bulundu.

"SACHA BOEY'NİN SATIŞIYLA TÜRKİYE'DE REKOR KIRDIK"

Sacha Boey'in Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gittiğini söyleyen Özbek, "Sacha Boey'nin satışıyla Türkiye'de rekor kırdık. Bu satışın mimarları var. Bu oyuncu Burak Elmas döneminde geldi, Fatih Terim zamanında yetişti. Okan hoca döneminde de performansının zirvesine çıktı. Dolayısıyla onlara buradan teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sacha Boey'nin geçen seneki şampiyonlukta büyük emeği var. Bu sene de Bayern Münih gibi çok önemli bir takıma gitti. Onunla gurur duymamız lazım. Ayrıca bu transferin yapılmasında da çok önemli faktörler var. Erden Bey ile sabah saat 04.00'e kadar çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çünkü ilmek ilmek dokunmuş çok güzel bir satış oldu. Galatasaray'ın da Finansal Fair Play çerçevesinde buna ihtiyacı vardı. Hem satışta hem de transferde Finansal Fair Play'e dikkat etmemiz lazım. Her zaman tepemizde Demokles'in kılıcı gibi duruyor. Kulübe UEFA tarafından inceleme gelmemesi için dikkat ediyoruz. Bu satış, Galatasaray için önemliydi ve transferde de aynı dikkati gösteriyoruz" dedi.

Tekliflerin bazı oyuncular için olduğunu ifade eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek şu yorumlarda bulundu:

"Teklif şu anda bazı oyuncularımıza var. Fiyatı konusunda çalışmalarımız sürüyor. Net olarak bitmiş bir şey yok."

"AVRUPA, GALATASARAY VE TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray'ın başarılara imza atmış ve tarih yazmış bir takım olduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray'ın alışık olduğu ve daha önce kazandığı bir kupa. Avrupa, Galatasaray ve Türkiye için çok önemli. Galatasaray, başarılara imza atmış ve tarih yazmış bir takım. Bu sene de aynı başarıyı göstermek için elinden geleni yapacaktır. Taraftarımızın ve camiamızın desteği çok önemli. Sabırsızlıkla Sparta Prag'ı İstanbul'a bekliyoruz" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakim Ziyech ile ilgili herhangi bir transfer teklifi de almadıklarını ifade ederek sözlerini noktaladı.