Galatasaray Başkanı Özbek: Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, Icardi\'ye sağ kroşe vurdu

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynadıkları derbide rakip ceza sahasında futbolcuları Mauro Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunarak, "Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi." dedi.

Turkuvaz Medya Grubu tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulunarak başlayan Dursun Özbek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına ve ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçın performans anlamında çok güzel geçmediğini belirten Özbek, "Dünkü mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu. Özellikle bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Futbol hassas bir oyun. Oynanıyor, saniyede geçip gidiyor. Onun için özellikle bazı hassasiyetlerin üzerinde durmak ve bazı hareketlerden kaçınmak lazım. Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku, Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Şimdi futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. Bu kadar açık, net bir hareket hakem tarafından görülmeyebilir ama VAR diye bir organizasyonumuz var. Yani VAR'ın gelme sebebi, bu tip pozisyonların detayına kadar görmesi ve hakemi ikaz etmesidir." diye konuştu.

Karşılaşmanın 26 farklı kamerayla çekildiğini anlatan Dursun Özbek, "Şimdi soru işareti olan kısım şu. 26 kameranın 26'sı da VAR'ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net. Şöyle bir dedikodu dolaşıyor. 'Efendim görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi, dolayısıyla VAR'daki hakemler de bunu tam süzemedikleri için herhangi bir icraatta bulunmadı.' Bu birinci şık. İkincisi, daha vahimi eğer dedikleri doğruysa görüntüler yayıncı kuruluştan seçilerek VAR ekranlarına düşüyorsa, o zaman tuzun koktuğu yerdeyiz. Bu itibarla ben buradan bütün yetkililere çağrı yapıyorum. Olay en ufak detayına kadar incelensin. En azından 2024'e girerken, bu tip tartışmalarla, bu tip pozisyonların peşinden koşmaktan yorulmayalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, daha temiz bir lig için gerekli enstrümanların mevcut olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bunun çalışmaması, çalıştırılmaması konusunda da tereddütlerimiz var. Kaostan beslenenler mi ya da bu karışıklıklardan beslenenler mi var? Bunun yorumunu size bırakıyorum ve bu işin takipçisi olacağız. Çünkü bunun sadece Galatasaray'ın problemi olduğunu düşünmüyorum. Genel bir problem, bütün futbol takımlarını ilgilendiren bir problem. VAR'ın performansının daha iyi çalışması için çekilen bütün görüntülerin VAR'ın önünden akması lazım. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların yaptığı çağrılar vardı. İşte 'Onları tokatlayın bunları şey yapın...' Djiku da gerçi Frankofon bir arkadaş. Yani tam anlamamış demek ki. O başka maksatla söylenmişti, burada da saha içinde bunu uygulamaya kalktı. Keşke bu görülseydi, bu tartışmalara mahal vermeseydik."

Spor sahalarına yakışmayan hareketlerin giderek arttığına işaret eden Özbek, "Ben buradan bütün yönetici arkadaşlarıma, değerli başkanlarıma bir çağrıda bulunmak istiyorum. İtidal tavsiye ediyorum. Toplumlara verdiğimiz mesajlar çok önemli. 81 milyon futbolla ilgili. En azından 2024 yılını daha dostça, kardeşçe, birbirimizle iyi geçinerek geçirmemizi tavsiye ediyorum. Beklentim bu yönde. En azından Galatasaray olarak biz öyle davranacağız." şeklinde görüş belirtti.

Özbek, Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da 29 Aralık Cuma günü oynayacakları TFF Süper Kupa maçı hakkında ise "Galatasaray-Fenerbahçe maçları dünyadaki önemli maçlar arasında. Dolayısıyla peş peşe gelmesi pek iyi değil. Yani derbinin bir lezzeti olması lazım. Suudi Arabistan'da Fenerbahçe'yle oynayacağız. Buradaki maçtan daha güzel bir maç olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Erden Timur: "Bu direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Türk futbolunda "Temiz eller operasyonu"nun yapılmasının şart olduğunu söyledi.

2023 yılının deprem ve savaşlar dolayısıyla birçok acıya sahne olduğunu anlatan Timur, "Filistin'de acıdan da daha büyük şeyler oluyor. Maalesef insanlık çok yetersiz kaldı. Son günlerde şehitlerimiz oldu. Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. İnşallah bunların olmadığı bir sene olsun. Hepimizin kendine döndüğü, önce kendimizden başlayarak, değiştiğimiz ve dönüştüğümüz bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile dün oynadıkları derbinin futbol anlamında ligin kalitesine yakışmadığını aktaran Timur, "Ama maçta yine maalesef direkt sonuca tesir eden net bir hata yapıldı. Başka hatalar da oldu ama tamamen herkesin kabul ettiği bir hata. Daha erken vakitte hem kart hem penaltı söz konusu oldu. Burada aylardır itidal ve Türk futbolundaki bu gerginliğin azaltılması ile ilgili şeyler söylüyoruz. Bunu da hep böyle söylemeye devam edeceğiz. Tepki alacağız belki ama iki tane görevimiz var. Galatasaray'ın hakkını sonuna kadar savunmak. Eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını da sonuna kadar savunmak. Dolayısıyla hem itidalli olacağız hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur, penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, "Bu maçta, bu dakikada böyle bir olay yaşanmasa maç sonucu çok farklı olacaktı. Bu direkt şampiyonluğa tesir eden bir hatadır. Bu kadar farklı noktadan görüntüsü varken, VAR'ın bunu görmemesi... Bir taraftan 'VAR'a görüntü gitmemiş olabilir.' diyorlar. Bunu tabii düşünmek bile istemiyoruz. Çünkü bu bambaşka bir şeye götürür işi. Gitmiş olduğundan yola çıkarak böyle bir görüntünün işlenmeyip, hakemin çağrılmamasının akla, mantığa yatkın hiçbir durumu söz konusu değil." diye konuştu.

Türk futbolunun geleceğini düşünerek haklarını doğru bir şekilde savunmaya çalıştıklarını anlatan Timur, şunları kaydetti:

"Bir programa çıkıp gerçekten Türk futbolu için yapılması gerekenleri iki saat saydık. Gerekirse kanun değişiklikleri yapalım diye. Her camia açısından şampiyon olmak çok önemli, haksızlıklara uğramamak çok önemli. Ama insanlar birbirine zarar verecek noktaya geldiğinde hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bağıranın, çağıranın hakkının daha çok savunulduğu, her türlü manipülasyon yapanın daha fazla haklı olmaya çalıştığı bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bunun kesinlikle federasyon tarafından açıklanması lazım. Şampiyonluğu doğrudan etkileyecek bir maçta bunun böyle olması kabul edilebilir değil. Bununla ilgili gerekli aksiyonlar, gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması gerekiyor. Biz Galatasaray olarak ekim ayında 'Tahkikat komisyonları kurulsun, futbol yöneticilerinin federasyondaki resmi mercilerle ilişkileri tahlil edilsin.' diye başvurduk. Maalesef kötü bir olay yaşandı. Bunların derhal önlenmesi gerekiyor. 'Hepimiz başvuralım, telefonlarımız her şey incelensin' dedik. Lütfen incelensin. Çevremizdeki insanların da. Kimse ayranım ekşi demiyor. 'Futbolda temiz eller yapılsın.' dedik. Buna derhal başlanması lazım."

Erden Timur, Türk futbolunda yaşanan problemlerden bütün paydaşların sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Sadece hakemler cezalandırılarak olmaz. Hepimiz bu sorumluluğun içerisindeyiz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Artık tüm tahkikatlar yapılsın. Gerekirse kanun değişikliği yapılsın ama bu işi el birliğiyle düzeltmemiz lazım. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başka birinin canı yanıyor. Ama böyle bir derbide böyle bir hata yapılması kabul edilemez. Henüz üç aylık bir yöneticiyken bir hata yaptım, defalarca özür diledim. Ondan sonra da hep itidalli davranmaya çabaladık. Buradan tekrar böyle bir çağrıda bulunuyorum. Tüm paydaşlar olarak elimizden geleni yapmamız lazım. Dün bize yaşatılan şeyi kimsenin yaşamasını istemiyoruz. Şampiyonluk yarışında dün 3 puanla sonuca etki edildi. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil." şeklinde görüş belirtti.

"Süper Kupa daha farklı bir karşılaşma olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'ne kulüp olarak çok sayıda ödüle layık görüldüklerini anlatarak, "Aynı başarıyı bu sene de devam ettirip, önümüzdeki sene de burada tekrar ödül almak istiyoruz. Tabii ki yoğun bir fikstürümüz var. Yoğun fikstürün içerisinde böyle organizasyonlara da katılmaya çalışıyoruz. Dört gün sonra da tekrar Süper Kupa finali var. Dün oynadığımız derbinin futbol olarak insanları tatmin etmediğinin farkındayız. Süper Kupa daha farklı bir karşılaşma olacak. Bence baskının daha az olduğu bir maç olacak. Oradaki amacımız da tabii ki iyi bir oyun ve Süper Kupa'yı kazanmak." ifadelerini kullandı.