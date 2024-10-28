Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbiye sahne olacak. Saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

28.10.2024 18:52  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan dev derbiyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Derbi öncesinde ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, rakibi Beşiktaş ile birlikte ligin iki namağlup takımından biri olarak göze çarpıyor. Bu sezon güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen Galatasaray, 9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik alırken, bu süreçte 27 gol atıp 8 gol yedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, bu sezon kurulan iddialı kadro ile birlikte zirvenin en büyük ortaklarından birisi olacağını hissettirdi. Güçlü iskeleti sayesinde zor yenilen bir takım haline gelen Beşiktaş, tıpkı Galatasaray gibi ligin iki namağlup takımından birisi konumunda. Bu sezon ligde 8 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet 2 beraberlik alırken, bu süreçte 17 gol attı ve kalesinde 5 gol gördü.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da dev derbi öncesinde cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı ekibin derbi öncesindeki tek eksiği, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ismail Jakobs olacak. Beşiktaş'ta ise derbi öncesi sakatlığı olan birçok oyuncu bulunuyor. Uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Mert Günok, Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain'in de sakatlıkları sebebiyle derbide yer alamayacak.

EZELİ RAKİPLERİN 357. RANDEVUSU

Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini ise siyah-beyazlılar kazandı. Rakiplerin 114 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 496 gole, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

CİMBOM'UN GOLCÜLERİ FORMDA

Galatasaray'ın dünya çapında olarak kabul edilebilecek hücum hattında Mauro Icardi ve Victor Osimhen, sezonun bu bölümünde form yakalamış durumdalar. Sezona kısmen yavaş giren Icardi, son maçlarda bulduğu goller ile çıktığı 12 maçta 6 gol 1 asistlik katkı vermeyi başardı. Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen ise sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 3 gol 3 asistlik performans gösterdi. Öte yandan Galatasaray'da Yunus Akgün 13 maçta 5 gol 1 asist, Barış Alper Yılmaz 15 maçta 5 gol 1 asist ve Gabriel Sara 13 maçta 2 gol 4 asist ile dikkat çekiyor.

KARTAL'IN YILDIZLARI DURMUYOR

Beşiktaş'ta ise sezon başında takıma katılan Ciro Immobile ve Rafa Silva takımın gol yükünü çeken iki isim olarak dikkat çekiyor. Süper Lig'in gol krallığı koltuğunda oturan Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 12 gol atmayı başardı. Rafa Silva ise çıktığı 14 maçta 5 gol 4 asistlik performans gösterdi. Beşiktaş'ta sezonun sürpriz golcüsü Gedson Fernandes ise çıktığı 14 maçta 7 gol 1 asist ile oynadı.


Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:58:23. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.