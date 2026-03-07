Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 Mağlup Etti

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda daha çok pozisyona giren, topa sahip olan taraftık. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Barış'ın 20'nci dakikada penaltı pozisyonu vardı. Rakibimizin de kırmızı kartla ilgili itirazı oldu. Burada değerlendirme farklı şekilde olabilirdi. İkinci yarıya iyi başlamadık ama şanssız bir kart oldu. 10 kişi kaldığımız bir karşılaşma. Bence devamında iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldığımızda da zaman zaman ön alanda baskı yaptık ve birkaç tane pozisyonumuz oldu. Rakibimiz çok fazla şut attı. Günün sonunda buradan çok önemli bir 3 puanla dönüyoruz. Şimdi 3 gün sonraki Liverpool maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Okan Buruk, "Takımımız için bugün çok zor bir deplasmandı. Beşiktaş'ın son haftalardaki yükselen formu, onların oynadıkları maçlar, transfer döneminden sonraki iç saha performansı... Zor bir maç olacağını biliyorduk. İlk yarıda daha çok pozisyona giren, topa sahip olan taraftık. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik. Barış'ın 20'nci dakikada penaltı pozisyonu vardı. Rakibimizin de kırmızı kartla ilgili itirazı oldu. Burada değerlendirme farklı şekilde olabilirdi. İkinci yarıya iyi başlamadık ama şanssız bir kart oldu. 10 kişi kaldığımız bir karşılaşma. Bence devamında iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldığımızda da zaman zaman ön alanda baskı yaptık ve birkaç tane pozisyonumuz oldu. Rakibimiz çok fazla şut attı. Günün sonunda buradan çok önemli bir 3 puanla dönüyoruz. Şimdi 3 gün sonraki Liverpool maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'ZOR DEPLASMANLARIMIZ VAR'

Kalan fikstürün zorluğundan bahseden Buruk, "Zor deplasmanlarımız hala var. Rakiplerimizle hala oynayacağız. En yakın 2 tane rakibimizle maçlarımız var. Çok formda bir Başakşehir takımıyla haftaya oynayacağız. Bu fikstür kolay değil. Bu tarz kritik maçları iyi oynayan bir Galatasaray takımı var. Bugün de bunu gösterdik. Sadece 2 maçlık performans sizin puan durumundaki yerinizi değiştirebilir. Rakiplerimiz yarın oynadıktan sonra hafta sonunda puan farkını daha iyi görebiliriz. Daha henüz bir şey kazanmadık. Bu galibiyet bizi Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi hazırlayacak" sözlerini sarf etti.

'TRANSFER DÖNEMLERİ HER ZAMAN ZORDUR'

Transfer dönemlerinin her zaman zor olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Her sene yapılan çok büyük değişiklikler sizi oyun olarak etkiliyor. Bu takım için her şeyi yapan oyuncularla devam etmek, üstüne yeni oyuncular katabilmek bir proje. Bazen transfer dönemlerinde yaptığımız yanlış transferler de oldu. Burada bazen oyuncularla ilgili çabuk verdiğimiz kararlar da oldu. Olmuyorsa bazen zorlamaya gerek yok. Transfer dönemleri her zaman zor. Beşiktaş aslında transferin son günlerine doğru iyi transferler yaptı ve iyi bir takım olma yolunda önemli bir mesafe kat etti. Biz son haftalarda çok fazla değişiklikler yaptık. Ocak ayının başından beri üst üste maçlar oynuyoruz. İlk 11'i çok değiştirince zaman zaman oyunu da kaybedebiliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da olmak, ligde lider olmak, kupada çeyrek finalde olmanın en büyük nedeni oyuncularım" dedi.

52 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"3 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Oyuncuları performans olarak iyi bir şekilde tutmak istedik. Oyuna katkı verecek isimleri Yunus ve Noa Lang olarak düşünüyordum. Maalesef bu değişikliği yaparken 10 kişi kaldık. İlk Lang'ı sokmayı düşündüm ama Sacha Boey'i oyuna soktum. Bu dizilişte de birkaç pozisyon ürettik. Defansif bir karardı."

'İKİ TAKIMIN DA HAKEMDEN MUTSUZ OLDUĞU BİR GECE'

İki takımın da hakemden mutsuz olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Bir ara maç bitmeyecek zannettim. 'Biraz daha oynatın' dedim. Bana sarı kart gösterdiler. 4'üncü hakemle iki kulübe de iletişim anlamında bağ kuramadı. Bu iletişimi kurabilecek insanların 4'üncü hakem olarak yer alması önemli. Genel olarak iki takımın da hakemden mutsuz olduğu bir gece geçirdik. Ben söylüyorum, Sergen hoca da söyleyecektir. İstanbul'dayız ve 2 gün dinlenme fırsatımız var. Kiminle başlayacağız, kiminle oynayacağız diye oyuncuların durumlarına bakacağız. Çok iyi oyunculara sahibim, geniş bir kadrom var. Hangisini oynatacağım diye çok fazla düşünüyorum. 3 kulvarda yarışıyoruz" diye konuştu.

'KLASİK 10 NUMARAMIZ YOK'

Kadrolarında klasik bir 10 numaralarının olmadığını belirten Okan Buruk, "Biraz maç maç seçiyoruz. Oynayacağımız takım, maçın sertliği önemli. Klasik bir 10 numaramız yok şu anda. Burada Yunus'u, Sara'yı, İlkay'ı kullanıyoruz. Hepsi bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuncularımın hepsi oynadığında çok iyi performans veriyor. Yunus bizim için farklı bir profil. Bir sonraki maçta daha hazır şekilde bizimle olacak" dedi.

'UĞURCAN ŞU AN PREMİER LİG SEVİYESİNDE BİR KALECİ'

Uğurcan Çakır'ın performansının sorulması üzerine Buruk, "Uğurcan bu maça çok motiveydi. Bu maça ekstra hazırlandı. Performansı bugün için beni şaşırtmadı. Biz kaleci performansının konuşulduğu bir maç seyrettirmek istemiyoruz. 11'e 10 kaldıktan sonra önemli kurtarışlar yaptı. Bazen her söylenen para az veya çok gelebilir. Sezon başı Premier Lig'den bir kaleci almak istediğinizde de en az 30 milyon Euro ödemeniz gerekiyordu. Uğurcan şu an Premier Lig seviyesinde bir kaleci. Uğurcan'ın performansına göre az ödemişiz diyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak Singo'nun 3 farklı mevkide oynayabiliyor olmasına değinen Buruk, "Çok fazla yerde oynaması bizim için olumlu. Singo'yu 3 mevkide de kullanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.