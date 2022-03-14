Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi - Son Dakika
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Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi

14.03.2022 20:55

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasına Omar damga vurdu. Necip'in kafa vuruşunu çizgiden diziyle çıkartan Omar'ın müdahalesi maçın seyrini değiştirdi.Bu müdahaleden sonra Galatasaray Kerem'le art arda fileyi havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisine Omar Elabdellaoui'nin performansı maça damga vurdu. Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 15. dakikada Omar'dan inanılmaz müdahale geldi.

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

HERKES DONDU

Beşiktaş'ın kullandığı kornerde kaptan Necip darbeli kafa vuruşu yaptı. Omar Elabdellaoui çizgiye koşup ters ayağıyla yaptığı müdahaleyle topun ağlara gitmesini engelledi. Omar'ın inanılmaz müdahalesi Beşiktaşlı futbolcuları da şaşırttı.

Akıllara durgunluk veren o an! 'Futbol oynayamaz' denilen Omar, derbinin kaderini değiştirdi!

"FUTBOL OYNAYAMAZ" DENİLDİ

Elindeki havai fişek patlamasıyla gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Omar, 1 sene sahalardan uzak kaldı. Sezonun ikinci yarısıyla kadroya dahil edilen tecrübeli sağ bek, son haftalardaki yükselişini derbide taçlandırdı.

Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
Akıllara durgunluk veren an! Omar'ın çizgiden çıkardığı top derbinin kaderini değiştirdi
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)

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Son Dakika Spor Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi - Son Dakika


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20:55 Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi
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SON DAKİKA: Galatasaray-Beşiktaş maçına damga vurdu! Omar Elabdellaoui'nin hareketi gidişatın seyrini değiştirdi - Son Dakika
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