Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, 10. galibiyetini elde ederek puan farkını 5'e çıkardı. Maçta Lucas Torreira ve Derrick Köhn ilk gol sevinçlerini yaşadı. Mauro Icardi ise gol sayısını 21'e çıkardı.

08.03.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftar önünde oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 9. dakikada Derrick Köhn ve 31. dakikada Lucas Torreira'nın attığı gollerle 2-0 üstünlük sağladı. Konuk takım, 38. dakikada Casper Hojer'in kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi. Kerem Demirbay ile 40 ve 45. dakikalarda goller bulan Galatasaray, devre arasına 4-1 önde girdi.

Maçın 61. dakikasında Ibrahim Olawoyin'in attığı golle farkı 2'ye indiren Çaykur Rizespor, 64. dakikada penaltıdan Kerem Demirbay'ın, 85. dakikada ise Mauro Icardi'nin gollerine engel olamadı.

Müsabakayı 6-2 kazanan Galatasaray, ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti. Toplamda 25 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 78'e çıkardı. "Cim Bom" en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da maç fazlasıyla 5'e yükseltti.

Bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Çaykur Rizespor ise 39 puanda kaldı.

Ligde 38 maç sonra 6 gol attı

Galatasaray, Süper Lig'de 38 hafta sonra bir maçta 6 gol attı.

Geçen sezonun 29. haftasında sahasında Kayserispor'u 6-0 yenen sarı-kırmızılılar, 38 lig maçının ardından bir kez daha 6 gol atarak kazandı.

Icardi, gol sayısını 21'e çıkardı

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 21'e çıkardı.

Icardi, Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 24 maçta 14, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 25. karşılaşmasına Karadeniz temsilcisi karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 6. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 15, toplamda da 21 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 63 resmi müsabakada 44 kez fileleri havalandırarak iyi bir ortalama yakaladı.

Torreira hayalini gerçekleştirdi

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yaptığı maçtan önce düzenlenen basın toplantısında "Her akşam bu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum." diyen Torreira, bu hayaline sonunda ulaştı.

Geçen sezon geldiği Galatasaray'da forma giydiği 70 resmi müsabakada gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki futbolcu, 71. karşılaşmada golle tanıştı.

Köhn ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Ara transfer döneminde Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'dan alınan 25 yaşındaki sol bek, Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayı 4. kez bir lig maçında terleten Köhn, 9. dakikada attığı golle yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı.

"Dayı" kariyerinde ilk kez "hat-trick" yaptı

Sarı-kırmızılı takımın "Dayı" lakaplı orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol birden attı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar 25 Süper Lig maçında 2 kez ağları havalandıran Kerem, bu maçta 3 gol atarak takımının galibiyetine katkı yaptı. Kariyerinde ilk kez bir maçta "hat-trick" yapan 30 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Kerem'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

Icardi'den Kerem Demirbay'a penaltı jesti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kazanılan penaltıyı Kerem Demirbay'ın kullanmasına izin verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 62. dakikada kazandığı penaltıyı, taraftarlar kaleci Fernando Muslera'nın kullanmasını istedi. Takımın penaltıcısı Icardi, o dakikaya kadar 2 kez ağları havalandıran Kerem Demirbay'a topu bıraktı. Kerem, ağları havalandırarak "hat-trick" yaptı.

Kaan Ayhan sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımda sağ bek Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Maça ilk 11'de başlayan Kaan, 15. dakikada David Akintola ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Bir süre karşılaşmaya devam eden tecrübeli futbolcu, 19. dakikada bir kez daha kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan'ın yerine 23. dakikada Wilfried Zaha, oyuna dahil oldu.

Çaykur Rizespor'da ise 60. dakikada maça dahil olan Mithat Pala, 77. dakikada sakatlanarak sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Okan Buruk, Lucescu'nun rekoruna ortak oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mircea Lucescu'ya ait olan sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste en fazla lig maçını kazanan teknik adam rekorunu egale etti.

RAMS Park'taki son 18 lig maçında galibiyet sevinci yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada üst üste bu kadar galibiyet gören Lucescu'yu yakaladı.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde bir sezonda iki kez 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım oldu.

Bu sezon 2 ile 11. haftalar arasında 10 maçlık galibiyet serisi bulan Galatasaray, sonrasındaki 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Ardından 20. haftada yeni bir seriye başlayan "Cim Bom" Çaykur Rizespor zaferiyle üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Ligde 17 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'deki son 17 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cim Bom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasında 32 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta yenilgi görmedi.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki son 18 maçı kazanarak önemli bir seri yakaladı.

Evinde bu sezon 15'te 15 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Galatasaray, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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