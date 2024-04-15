Galatasaray, Corendon Alanyaspor\'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

"Cimbom" bu sonuçla ligdeki 28. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 87'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla dün Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Üst üste son 4 Süper Lig maçını kazanan ve 7 maçtır mağlup olmayan Alanyaspor'un yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezonki 10. yenilgisini alan yeşil-turunculu takım, 42 puanda kaldı.

Barış Alper, iki golle yıldızlaştı

Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Alanyaspor ağlarını iki kez havalandırarak galibiyette başrolü oynadı.

Okan Buruk'un bu sezonki "joker"i olan Barış Alper, mücadeleye sağ kanatta başladı. Devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan çıkmasının ardından sol kanada geçen 23 yaşındaki futbolcu, 56 ve 72. dakikalarda Alanyaspor ağlarını sarstı.

Bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkaran Barış Alper Yılmaz, 102. resmi maçına çıktığı Galatasaray kariyerinde ise 9 gole ulaştı. Barış Alper, ayrıca ilk kez bir Süper Lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ziyech, maçın gidişatını değiştirdi

Müsabakanın devre arasında oyuna giren Hakim Ziyech, performansıyla galibiyeti getiren oyunculardan oldu.

Sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir görüntü çizemeyen Faslı yıldız, Alanyaspor maçında etkili bir performans sergiledi. Müsabakaya 46. dakikada giren 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 61. dakikada fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Ziyech, ayrıca etkili futboluyla göz doldurdu.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon 13. lig maçında 3, 18. resmi maçında da 5. golünü buldu.

Icardi, gollerine devam ediyor

Şampiyonluk yarışında girilen kritik öneme sahip haftalarda Mauro Icardi sahne alıyor.

Alanyaspor mücadelesine kadar Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Maçta gol perdesini kapatan Arjantinli yıldız, ligde üst üste son 4 müsabakada 5, bu sezonki 28. karşılaşmada 19. golünü attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 41. maçına çıkıp 26. kez ağları havalandıran Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kariyerinde 67. resmi karşılaşmada 49. gole ulaştı.

Muslera, rekorunu egale etti

Fernando Muslera, kendisine ait olan Galatasaray'da bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu tekrarladı.

Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı normal sezondaki 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak sarı-kırmızılıların efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'a ait rekoru kırmıştı. Tecrübeli file bekçisi, bu sezon da 90 dakika sahada kaldığı 30 müsabakanın 16'sında rakiplerine gol izni vermedi.

Muslera, kalan 6 haftada bir maçta daha gol yemezse kendi rekorunu geliştirecek.

Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Bu sezon 27. kez direğe takıldı

Galatasaraylı futbolcular, bu sezon Süper Lig'de 27. kez topu direğe nişanladı.

Maçın 41. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dries Mertens, sağ ayağının dışıyla şık bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kanatta üst direkten oyun alanına döndü. Bu şutla, Galatasaraylı futbolcuların bu sezon ligde 27. kez direğe takıldı.

Ligde en fazla topu direkten dönen takım olan Galatasaray'da Mertens 6 kez ile ligin zirvesinde yer aldı.

Galibiyet serisi 13 maça çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 13 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 13 resmi maçı da kazandı.

Galatasaray, 20 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 20 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 20 lig maçında 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Alanyaspor'a iki kırmızı kart çıktı

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile orta saha oyuncusu Leroy Fer kırmızı kart gördü.

Maçın 18. dakikasında bir pozisyonda ofsayt bekleyen Fatih Tekke, yardımcı hakem Deniz Caner Özaral'a itiraz etti. Müsabaka hakemi Cihan Aydın, bunun ardından Tekke'yi doğrudan kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

Mücadelenin 46. dakikasında sarı kart gören Leroy Fer ise 64. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edildi.