Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor - Son Dakika
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

05.02.2026 13:28
Galatasaray, ara transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski oyuncusu Sacha Boey'u kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek için resmi adım attı. Galatasaray, Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslara başladı.

HEDEF YENİDEN BOEY

Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u transfer listesine aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu için resmi adım attı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Görüşmelerin kısa sürede hız kazandığı belirtildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    ngolo kanteeee. 15 37 Yanıtla
14:29
