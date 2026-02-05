Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

Ara transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, daha önce formasını giyen Sacha Boey'u yeniden kadrosuna katmak için Bayern Münih ile temaslara başladı.
Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen Fransız sağ bek Sacha Boey'u transfer listesine aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu için resmi adım attı.
A Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'e kiralama teklifinde bulundu. Görüşmelerin kısa sürede hız kazandığı belirtildi.
Fransa'dan Foot Mercato'nun aktardığı bilgilere göre ise Galatasaray ile Bayern Münih, Sacha Boey'un satın alma opsiyonlu kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Fransız futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
