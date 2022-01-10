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Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? - Son Dakika

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi?

10.01.2022 19:11

Galatasaray'da 4'üncü kez teknik adam olarak görev yapan Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Terim'in ayrılığına kadar yaşanan süreçte ilk çatırdama sözleşme kriziyle başladı. Giresunspor yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. İşte yaşanan tüm süreç;

Galatasaray'da 4'üncü kez teknik adam olarak görev yapan Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, hocalık kariyerinde Burak Elmas ile beraber 6 ayrı Başkan ile çalıştı. Terim'in bir ay gibi çok kısa bir süre çalıştığı Dursun Özbek dönemini ayırırsak tüm başkanlarla zaman zaman problemler yaşadı; hatta ayrılıklar çok sancılı oldu. Ancak en çabuk 'çatırdama' ise aslında en samimi başlangıcı yaptığı mevcut Başkan Burak Elmas döneminde oldu. Terim'in merhum başkan Mustafa Cengiz ve yönetimiyle yaşadığı sıkıntılar dahi kamuoyu önünde bu kadar çabuk tartışılmaya başlamamıştı. Tecrübeli teknik adam; Burak Elmas'ın seçim sürecindeki kozlarından biri olmasına rağmen yönetimdeki sancılar ve takımın gidişatı nedeniyle 7'nci ayda yazılı açıklama yapmak zorunda kaldı.

Seçim sürecinde Burak Elmas ile Fatih Terim adeta tek yumruk gözükürken bu noktaya nasıl gelindi?

SÖZLEŞME YAPILMA SÜRECİ UZADI

Seçim sürecinde rahmetli Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim özür dileyene kadar kendisiyle devam etmeyeceğini açıklamıştı. Burak Elmas, seçilir seçilmez sözleşme yapmadan, resmi açıklama olmadan Terim'i Florya'ya davet etti. Terim sözleşmesiz şekilde iş başı yaptı. Ancak sözleşme süreci de uzadı. Sportif A.Ş'ye atanan Ali Gücüm, Terim'in en yakınlarından biriyken istifa etti. Kaosun ilk kıvılcımlarından biri bu oldu.

TRANSFER EKİBİ

Galatasaray'da geçmiş dönemde de yaşanmış ama daha sonra toparlanmış bir mesele Burak Elmas döneminde de patlak verdi. Eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak 2019'da "Ayrı bir ekibin transfer çalışması yaptığını gördüm" açıklamasında bulunmuştu. İlerleyen süreçte bu durum rayına oturtulmuştu. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay kontrolünde; Abdurrahim Albayrak, Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız öncülüğünde harekatlar yapılıyordu. Burak Elmas döneminde Florya ekibinde Şükrü Hanedar, Uğur Yıldız, Hakan Balta, Emre Utkucan gibi isimlerle uyuşulmadı. Yönetim ile Florya ekibi ayrı ayrı çalışmalar yürüttü. Bu ileri vadede sorunları büyüttü.

FLORYA İLE YÖNETİM ARASINDA GERGİNLİKLER

Galatasaray için Florya, futbol sahasındaki ceza sahası, 18 gibi önemli. Burak Elmas yönetiminde ve çeşitli kurullarında Florya'da da aktif olmak isteyen isimler oldu. Kağıt üzerinde de olabilecek, olağan işler ancak huzursuzluklar hissedilince yönetim binasıyla Florya arasındaki mesafe yine açıldı. Yönetim çevresindeki isimlerle, Florya profesyonelleri arasında gün yüzüne çok yansıtılmayan "rekabet" de hissediliyordu. Başkan Burak Elmas çözüm olarak Bülent Bayraktar seçeneğine başvurdu; ancak bu girişim de başarısız oldu, meseleler daha da büyüdü.

ÇİM SORUMLULUĞU DAHİ PROBLEM OLDU

Galatasaray'da geçen sezon stattaki zemin problemi camiayı kaosa sürüklemişti. Belhanda, sözün özü "İdman sahamız, stattan iyi" demişti. Florya ekibi bu sezon stat çimlerini kendilerine emanet edilmesini bekledi; ancak yönetim eski çalışılan bir firmayla devam etti. Florya ekibi bu durumdan da rahatsız oldu. Bir de menajer meselesi var tabii. Florya profesyonelleriyle, yöneticiler arasında bir menajer polemiği yaşanıyor.

FLORYA PROFESYONELLERİ GÖNDERİLECEK İDDİASI SİNİRLERİ GERDİ!

Farioli ismi ve daha sonra da Guardiola'nın yardımcısının geleceği ortaya atıldı. Bu haberleri camiada Terim'e mobbing olarak okuyan çok oldu. Buna karşın Yönetim; Terim'in üzerindeki yükü hafifletmek, teknik heyeti güçlendirmek için yapılan bir hamle olduğunu ifade etti. Florya'daki bazı profesyonellerin görevden alınacağı girişimine Fatih Terim izin vermedi.

AVRUPA'DAKİ BAŞARI, LİG'DEKİ BAŞARISIZLIĞI TAŞIYAMADI

Lig'de zirvenin çok uzağında kalan Galatasaray'da Avrupa'daki başarılı gidiş Fatih Terim'e olan güveni sarsmıyordu. Camiada yapılan yorumlarda "Hoca Avrupa'da tur atlayamazsa yollar ayrılır, turu geçerse ligi tamamlar" görüşü hakimdi. Ancak geleceğin takımı kuruluyor felsefesi ile istenen süre çabuk eridi. Hem sosyal medya üzerinden Terim için yapılan yorumlar, hem de zaman zaman yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle yol ayrımına gelindi. Bugünkü toplantı sonucunda karşılıklı anlaşma sağlanarak Terim'e hizmetleri için teşekkür edildi.

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Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Fatih Terim dönemi nasıl sona erdi? - Son Dakika Spor


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