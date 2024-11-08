Galatasaray'dan Avrupa'da Önemli Zafer - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Avrupa'da Önemli Zafer

Okan Buruk, Tottenham'ı yenerek Türk futbolunun kalitesini gösterdiklerini belirtti.

08.11.2024 00:46
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı yenerek Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu gösterdiklerini söyledi.

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Planlarının maç boyunca işlediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli, güzel, heyecanlı ve taraftarımızı mutlu ettiğimiz bir maç oynadık. Maçın büyük bölümünü domine ettik, net pozisyonlara girdik, gol attık. Tottenham, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Maça en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok önemli oyunculara sahipler. Hem dizilişimiz hem de oyun planımız bütün maç boyunca işledi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamamızda küçük problemler yaşadık. Ancak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik. Türkiye Ligi ve Türk takımları çok önemli, Türk futbolu önemli bir değer. Bunu da bugün net bir şekilde sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Takımınızın başında en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Türk futbol tarihinin bu seviyedeki bir İngiliz takımına karşı en güçlü oyunuydu." dedi.

"Bir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz"

"Bir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz." diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon oldu, 'Bir yapı var.' dediler. Buna hep gülüyoruz. Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey değil. Bu sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Bazen uyumuyoruz, yemek yemiyoruz. Bütün sezon çalışıp şampiyon oluyorsunuz, kutluyorsunuz ama diğer taraf, 'Bu bizim hakkımızdı. Burada bir yapı var.' diyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Bugün Türk futbolu için oynadık, Türk futbolunu temsil ettik. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz gerek. Türkiye Ligi'ndeki yarışımız da devam edecek. Onun dışındaki suçlamalar emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Türk futbolu kazanacak. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemeyiz ama bu tür maçları kazanarak futbolumuza değer katıyoruz."

"Çok büyük bir enerji harcadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın 3-2'ye gelmesinden sonra oyun güçlerini kaybettikleri için baskı yediklerini söyledi.

Buruk, son 15 dakikada yedikleri baskıyla ilgili, "Çok büyük bir enerji harcadık. Yaptığımız baskı, önde oynamamız, top bizdeyken hareketliliğimiz enerji harcattı. Mertens'i sarı kartlı olduğu için çıkardım. Osimhen kendi çıkmak istedi. İki gün antrenman yapmıştı ve yorulduğu için çıkmak istedi. Sonrasında Icardi sakatlandı. Oyunda dizilişimizi kaybettik. Sonradan giren oyuncuların maça etki etmeleri bazen zor oluyor. Bence ana neden rakibin 3-2'yi bulmasıydı. Bunun ardından oyun gücümüzü kaybettik, maçı bitirmeye yönelik hamleler yaptık. Çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri tüm pozisyonları gole çevirdiler." şeklinde görüş belirtti.

"Kazanmak bize moral ve puan verdi"

Okan Buruk, Tottenham galibiyetinin kendilerine moral vereceğini kaydetti.

Alınan galibiyetin sezonun geri kalanını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Tottenham oyun olarak çok beğendiğim bir takım. Hocalarını da çok beğeniyorum. Kendi oyunumuzda benzettiğim çok şey var. Onlara karşı oynamak ve kazanmak bize moral ve puan verdi ama neredeyse 2,5 gün sonra Samsunspor maçına çıkacağız. Bu maçı unutup o karşılaşmaya hazırlanacağız. Moral önemli. Samsunspor maçında yorgunluğumuz olacak. Burayı unutup bir an önce lig maçını düşünmemiz, ona konsantre olmamız, hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Buruk, sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Buz yaptıktan sonra ağrısı biraz daha azaldı. Tam durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak. Şu anda durumuyla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Okan Buruk, Tottenham, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Avrupa'da Önemli Zafer - Son Dakika

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