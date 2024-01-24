Galatasaray\'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'ya Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcüyü kiralamak istiyor.

KİRALIK OPSİYONU ARAŞTIRILIYOR

Erden Timur'un Karim Benzema'yı renklerine bağlamak için Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benzema'nın sözleşmesinde bu duruma uygun bir opsiyon olup olmadığını araştırıyor.

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Real Madrid'de geçirdiği efsane sezonların ardından Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.