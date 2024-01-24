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Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar - Son Dakika
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Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

Galatasaray'da Erden Timur ara transfer döneminde çılgın bir hamle hazırlığı içinde. Sarı-kırmızılıların, Suudi Arabistan'dan ayrılmayı kafasına koyan Karim Benzema'yı kadrosuna katmaya çalıştığı konuşuluyor.

24.01.2024 - 11:54,  Güncelleme: 12:48
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Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da umduğunu bulamayan dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'ya Galatasaray talip oldu. Sarı-kırmızılılar, Fransız golcüyü kiralamak istiyor.

KİRALIK OPSİYONU ARAŞTIRILIYOR

Erden Timur'un Karim Benzema'yı renklerine bağlamak için Al Ittihad ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor. Fransız golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-kırmızılılar, Benzema'nın sözleşmesinde bu duruma uygun bir opsiyon olup olmadığını araştırıyor.

Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Real Madrid'de geçirdiği efsane sezonların ardından Al-Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar
Galatasaray\'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar
YORUMLAR (7)
  • Burak Kurt: Fener e gelecek görün bakın enbuyuk fener Yanıtla 161 42
  • UğuR DURAN: oLAY olur oLAY Yanıtla 16 126
  • Abuzer Yavuz: Sanırım fenerbahçelilerin şekeri yükseldi Yanıtla 19 103
  • Alperen Umut: FENERR AĞLAMAAAA:)))) Yanıtla 16 67
  • baba yorgun yorgun: Bu benzama gs li fenere nah gidersin fenere gidip 30 sene şampiyon olma hayal8 kurar gs gider 1 senede şampiyon oluyor 10 yıldır fenere kupa değil bitane tohumluk hıyar veriyoz fener tuzluyarrak yiyor ???? Yanıtla 11 37
  • Ahmet Karakan : Zaten ,bu kadar büyükleri sadece GS alabilir. Yanıtla 2 20
  • Erdal Cekicoglu: Ülkede paramı var ülke battı diyen sürüngenler futbol kuluplerı nerden buluyor ozaman bu çöplere verecek parayı kuluplermilyon avroları kendilerini kazanıyorki veriyorlar devletin parasını veriyorlar.birkez olsun taraftarı olduğunuz takımın başkanına takımı batırdın para yok dedinizmi beyinsz canlılar Yanıtla 6 11

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan çılgın operasyon! Benzema için düğmeye bastılar - Son Dakika
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