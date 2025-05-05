Galatasaray\'dan Mauro Icardi yalanlaması

barış özcan:

Ya siz şaka mısınız, kim verecek yıllık 12 milyon EURO ve masrafları, hemde vergisiz (klüp ödüyor).Biraz mantıklı olun, Türkiye maaş ve masrafları ödeme konusunda cennet, emin olun birçok futbolcu Türkiye de aldığının yarısını bile alamaz. Düşünün Osimhen e 15 milyon EURO (vergisiz) verecek Avrupa takımı yok, gerisini siz düşünün artık.