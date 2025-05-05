Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması

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Galatasaray Kulübü, Arjantin basınında yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili çıkan transfer haberlerini yalanladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Icardi hakkındaki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

05.05.2025 07:43
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Süper Lig devi Galatasaray, uzun zamandır sakatlığı bulunan ve Arjantin basınında takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız futbolcu Mauro Icardi için çıkan haberleri yalanladı.

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer alan ve üst üste 3. şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mauro Icardi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanlandı.

"İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR"

Galatasaray'ın açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında bugün Arjantin basını kaynaklı ortaya atılan iddialar gerçek dışıdır. Oyuncumuzun tedavi süreci, kulübümüz tarafından belirlenen program çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

NELER OLMUŞTU?

Arjantin merkezli Radio Mitre'nin haberine göre Icardi'nin, Türkiye defterini kapatarak Latin Amerika'ya dönmenin planlarını yaptığı öne sürülmüştü.

Galatasaray\'dan Mauro Icardi yalanlaması

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Mauro Icardi yalanlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • rıfat eren:
    o yalan haberi siz son dakika haber ortaya attınız ben sadece sizde okudum şimdide kendinizi yalanladınız buda bir erdemliktir helal size 7 1 Yanıtla
  • 6490203:
    Gs de yalanlama değilde yalaması oldu sakatlık vs yalan olduğunuz biliyoruz aşk acısını dindirmeye çalışıyor ama yanlış acıyı dindirmenin en iyi yolu topa vurmaktır 2 3 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ya siz şaka mısınız, kim verecek yıllık 12 milyon EURO ve masrafları, hemde vergisiz (klüp ödüyor).Biraz mantıklı olun, Türkiye maaş ve masrafları ödeme konusunda cennet, emin olun birçok futbolcu Türkiye de aldığının yarısını bile alamaz. Düşünün Osimhen e 15 milyon EURO (vergisiz) verecek Avrupa takımı yok, gerisini siz düşünün artık. 1 0 Yanıtla
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