Galatasaray Dinamo Kiev ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Dinamo Kiev ile Karşılaşıyor

Galatasaray Dinamo Kiev ile Karşılaşıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maç 18.30'da başlayacak.

20.01.2025 10:13
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın evinde Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.30'da RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 3 beraberlikle aldığı 12 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Kiev ise oynadığı 6 maçı da kaybetti ve son sırada bulunuyor.

Aslan, bu sezon Avrupa Ligi'nde; PAOK'u 3-1, Elfsborg'u 4-3 ve Tottenham'ı da 3-2 mağlup ederken, RFS ile 2-2, AZ Alkmaar ile 1-1 ve Malmö ile de 2-2 berabere kaldı. Dinamo Kiev ise Lazio'ya 3-0, Hoffenheim'a 2-0, Roma'ya 1-0, Ferencvaros'a 4-0, Viktoria Plzen'e 2-1 ve Real Sociedad'a da 3-0'lık skorlarla kaybetti.

Avrupa kupalarında 324 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 324 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 87 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 444 kez havalandırırken, kalesinde 487 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 101. maç

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 100 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 34 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom, bu müsabakalarda 161 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 130 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 22 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 8 olmak üzere oynadığı karşılaşmalarda 10'unu kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 6 müsabaka da berabere tamamlandı.

Lyon ile birlikte en golcü takım

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 15 kez rakip fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda gol kaydeden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Fransız ekibi Lyon ile birlikte en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

Dinamo Kiev ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 müsabakada sadece 1 gol sevinci yaşadı ve ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor.

Yunus Akgün gol krallığında zirvede

Galatasaray'da bu sezon hücumda önemli bir performans sergileyen Yunus Akgün, Avrupa Ligi'nde attığı 5 golle takımının en golcü oyuncusu oldu. Oynadığı 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan Akgün, bu performansıyla gol krallığı yarışında Barnabas Varga, Rasmus Hojlund ve Samu ile birlikte zirvede bulunuyor.

Belçikalı futbolcu Dries Mertens de 5 asistle bu alanda ilk sırada.

Ukrayna takımlarıyla 4. randevu

Galatasaray ile Dinamo Kiev, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmazken, sadece hazırlık maçında karşılaştı. 14 Nisan 2022 tarihinde oynanan hazırlık mücadelesini Dinamo Kiev 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılar, Ukrayna takımlarıyla ise 3 kez mücadele ederken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Cimbom bu süreçte Karpaty Lviv ve Metalist Kharkiv ile oynadı.

Dinamo Kiev'in, Türk takımlarına karşı karnesi

Dinamo Kiev ile Türk takımları bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 26 kez karşı karşıya geldi. Ukrayna temsilcisi; Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı bu maçlarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Dinamo Kiev, son olarak 31 Ağustos 2023 tarihinde Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 yenildi.

Galatasaray 24 maçtır yenilmiyor

Bu sezon resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys'a yenilen Galatasaray, daha sonra kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 17'si Süper Lig, 6'sı Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 24 karşılaşmada 17 galibiyet elde ederken, 7 kez de berabere kaldı.

Kristo Tohver düdük çalacak

Galatasaray - Dinamo Kiev karşılaşmasını Estonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Dinamo Kiev ile Karşılaşıyor - Son Dakika

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