Çaykur Rizespor
GALATASARAY
- Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.
- Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte dış sahada üst üste 15'inci karşılaşmasını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.
- Bileğine basılan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedye ile terk etti. Futbolcunun son durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başlayacak.
1'İNCİ LİG
20.00 Amed SK - Şanlıurfaspor
20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor
BASKETBOL
- Basketbol Süper Ligi
19.00 Galatasaray - Yalovaspor Basketbol
Son Dakika › Spor › Galatasaray Dış Sahada 15. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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