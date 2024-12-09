Galatasaray Dış Sahada 15. Galibiyetini Aldı

Spor

Çaykur Rizespor

GALATASARAY

- Galatasaray, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.

- Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte dış sahada üst üste 15'inci karşılaşmasını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.

- Bileğine basılan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedye ile terk etti. Futbolcunun son durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt maçı hazırlıklarına başlayacak.

1'İNCİ LİG

20.00 Amed SK - Şanlıurfaspor

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

BASKETBOL

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Galatasaray - Yalovaspor Basketbol