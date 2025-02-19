Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Yabancı Hakem

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakem yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Çarşamba günü Riva'daki TFF tesislerinde yaptığı açıklamada, "Derbiyi dünya çapında bir hakem yönetecek. Bunun yazışmaları yapıldı, teyitleri alındı" dedi.

Ligin 25. haftasındaki hakem atamaları henüz yapılmadı. Dolayısıyla Galatasaray – Fenerbahçe maçının yabancı hakeminin de kim olacağı belli değil.

Galatasaray 23 maç sonunda topladığı 63 puanla lider durumda. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin 6 puan gerisinde ikinci sırada. İki takım arasında oynanacak bu maç zirve yarışında oldukça belirleyici olacak.

Türk futbolunda hakem tartışması son yıllarda giderek alevlendi. Geçen sezon sonunda bazı maçların video yardımcı hakemi (VAR) görevleri yabancılara verildi.

TFF'deki yönetim değişikliğinin ardından bu sezon başında söz konusu karardan dönüldü. Ancak tartışmaların dinmemesi nedeniyle sezonun ikinci yarısı itibarıyla tüm Süper Lig maçlarında yeniden yabancı VAR hakemleri görev almaya başladı.

Ancak bu karar da hakem kararları üzerine tartışmaların önüne geçemedi. Adana Demirspor, hakem kararlarını protesto ederek Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçın ilk yarısında sahadan .

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, derbiyi yabancı bir hakemin yönetecek olmasının nedenini, "bu tartışmaların önünü kesmek ve hakemlerin de tartışılır bir konuma sokmamak için" aldıklarını dile getirdi.

Geçen sezonki Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı öncesinde de yabancı orta hakem tartışmaları gündeme gelmişti. Fenerbahçe, 19 yaş altı takımıyla çıktığı maçın hemen başında sahadan çekilmişti.

Galatasaray, TFF'ye üç soru yöneltti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa Ligi'nde oynanacak AZ Alkmaar maçı öncesinde yaptığı basın toplantısında, "Bizim için önemli olan, hakemin iyi olması" dedi.

Hakemin önceden seçilmemesini temenni eden Buruk, "En doğru hakemin seçilmesi çok hayırlı olacaktır. Ben sadece hakemin iyi olmasına bakıyorum, pasaportu veya kimliği önemli değil" diye konuştu.

Galatasaray yönetimi yaptığı yazılı açıklamada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimini "tutarsızlıkla" suçladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yabancı hakem kararıyla ilgili TFF yönetimine şu sorular yöneltildi:

Açıklamada ayrıca, "Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın" ifadeleriyle TFF'ye de bir çağrıda bulunuldu.

Fenerbahçe'den TFF kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlk yabancı hakem olmayacak

Futbol tarihçisi ve gazeteci Coşkun Çelik'in "Yüzümüz Futbol" isimli kitabında aktardığına göre Türkiye'de maç yöneten ilk yabancı hakem, 1907 yılında İstanbul Ligi'nin de kurucularından olan James La Fontaine oldu.

26 yıl sonra 29 Ekim 1933'te İzmirspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Futbol Şampiyonası final maçı beklenmedik olaylara sahne oldu.

Maçın hakemi Kemal Halim Bey maçın 55. dakikasında sakatlandı. Kısa bir aranın ardından maçı Kemal Rifat Bey yönetmeye başladı. Maçın 64. dakikasında İzmirsporlu bir futbolcunun topa elle dokunmasının ardından hakem de Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Ancak kararı beğenmeyen İzmirsporlu taraftarlar sahaya indi. Havanın da kararmaya başlamasıyla Kemal Rifat Bey maçı tatil etti.

Ardından iki takım tekrar edilecek maç için Avrupalı bir hakemin getirilmesi konusunda ortak bir talepte bulundu.

Bunun üzerine 10 Kasım 1933'te Alsancak'ta oynanan İzmirspor-Fenerbahçe maçında Avusturyalı M. Miyes düdük çaldı.

Çelik'in "Yüzümüz Futbol" kitabında Vefa-Emniyet arasındaki bir maçın Silvano Ermano; Galatasaray-Beykoz maçının Guido; 27 Kasım 1949'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçının ise Augustino Gamba tarafından yönetildiği bilgisi yer alıyor.

Çelik kitabında, 1970-71 sezonundan itibaren, Hasan Polat'ın TFF Başkanlığı dönemiyle birlikte, yabancı hakem konusu rafa kaldırıldığını aktardı.