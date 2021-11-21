Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor

Galatasaray, evinde son Fenerbahçe zaferini en son 2014 yılında almıştı. 7 yıldır Fenerbahçe'yi evinde yenemeyen Galatasaray'ın kötü serisi 8 yıla çıktı.

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