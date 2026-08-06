Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun görüntüleri gündem oldu. Yıldız futbolcuya bir taraftar tarafından Galatasaray forması uzatılırken, Leao'nun verdiği tepki dikkat çekti.

FORMAYA DÖNÜP BAKMADI

Paylaşılan görüntülerde Galatasaray formalı bir taraftarın Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı forma uzattığı görüldü. Ancak Portekizli yıldızın ne uzatılan formaya ne de taraftara dönüp bakmaması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Leao'nun bu tavrı kısa sürede futbolseverlerin gündemine taşınırken, bazı kullanıcılar yıldız futbolcunun bu hareketini Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde yorumladı. Transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Leao hakkında henüz kulüplerden resmi bir açıklama bulunmuyor.