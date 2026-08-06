Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia - Son Dakika
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Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia

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Transferde adı Galatasaray ile anılan Rafael Leao'ya bir taraftar sarı-kırmızılı forma uzattı. Yıldız futbolcunun ne formaya ne de taraftara dönüp bakmaması, Fenerbahçe iddialarını beraberinde getirdi.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'nun görüntüleri gündem oldu. Yıldız futbolcuya bir taraftar tarafından Galatasaray forması uzatılırken, Leao'nun verdiği tepki dikkat çekti.

FORMAYA DÖNÜP BAKMADI

Paylaşılan görüntülerde Galatasaray formalı bir taraftarın Rafael Leao'ya sarı-kırmızılı forma uzattığı görüldü. Ancak Portekizli yıldızın ne uzatılan formaya ne de taraftara dönüp bakmaması dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE İDDİALARI GÜNDEM OLDU

Leao'nun bu tavrı kısa sürede futbolseverlerin gündemine taşınırken, bazı kullanıcılar yıldız futbolcunun bu hareketini Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde yorumladı. Transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan Leao hakkında henüz kulüplerden resmi bir açıklama bulunmuyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Galatasaray formasını görmezden geldi! Rafael Leao için bomba iddia - Son Dakika
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