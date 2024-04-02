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Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Hatayspor\'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Maçta Mauro Icardi'nin golüyle öne geçen sarı-kırmızılı takım, rakibine gol şansı vermedi ve maçı 1-0 kazandı. Galatasaray bu sonuçla 27. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Mauro Icardi ise son 3 lig maçında gol atmış oldu.

02.04.2024 22:49
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftar önünde yapılan maçın 12. dakikasında Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İç saha avantajına rağmen oyuna hükmedemeyen Galatasaray, ikinci yarıda rakibine tehlikeli ataklar geliştirme fırsatı verdi. Net pozisyona girmekte zorlanan sarı-kırmızılı ekip, kalesini gol kapatmayı başardı. İkinci yarısından gol sesi çıkmayan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 31. haftada 27. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 84'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını da 5'e taşıdı.

Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Hatayspor ise 12. kez mağlup oldu. Akdeniz temsilcisi, 33 puanda kaldı.

Icardi, 3 maç üst üste gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 3 lig maçında fileleri havalandırdı.

Ligin 29. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasında 1, 30. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında 2 kez ağları sarsan Icardi, Hatayspor'u da boş geçmedi.

Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de 18, tüm kulvarlarda ise 24. kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı santrfor, Süper Lig'deki gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakaladı.

Hatayspor'un golü VAR incelemesine takıldı

Atakaş Hatayspor'un 58. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Hatay temsilcisi, mücadelenin 58. dakikasında Sergio Carlos Strandberg ile skora 1-1 denge getirdi. Hakem Ali Şansalan, pozisyonda orta noktayı gösterdi.

Şansalan, 3 dakika 20 saniye kadar süren VAR incelemesinin ardından Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Okan Buruk rekoru ele geçirdi

Okan Buruk, Mircea Lucescu ile paylaştığı sarı-kırmızılı takımın başında sahasında üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 16 iç saha maçından galibiyetle ayrılan Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada en uzun galibiyet serisi yakalayan teknik direktör oldu.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Galibiyet serisi 12 maça uzadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 karşılaşmayı kazandı.

Ligde bu sezon tek yenilgisini 12. haftadaki Hatayspor maçında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu süreçte 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 16'da 16 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.

RAMS Park'ta oynadığı 16 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasındaki yenilmezlik 33 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 33 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 33 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 19 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 31 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

"Üçlü" tezahüratı Muslera'dan

Maç sonu klasikleşen "üçlü" tezahüratını Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkan kaleci Fernando Muslera çektirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcular, galibiyeti kale arkasındaki taraftarlarla kutladı. Taraftarların isteğiyle "üçlü" tezahüratını Uruguaylı file bekçisi Muslera yaptırdı.

Tezahüratın ardından ceza yayı üzerinde omuz omuza veren futbolcular, taraftarla marş söyledi.

Dünya ikincisi down sendromlu milli futsalcılar maçı izledi

Galatasaray Kulübü, Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda dünya ikincisi olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı'nı ağırladı.

RAMS Park'ta yapılan maç öncesinde başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen milli futsalcılar, Atakaş Hatayspor mücadelesini de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

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