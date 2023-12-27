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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa'da 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da karşılaşacak. İki takım daha önce 3 kez Süper Kupa'da mücadele etti ve Galatasaray 2, Fenerbahçe 1 kez kazandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa\'da karşı karşıya gelecek
27.12.2023 - 10:16,
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Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 1 kez kazandı.

2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşılaştı. Ayrıca Aslan ile Kanarya, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.

Süper Kupa'yı Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar Süper Kupa'da oynadığı maçlar şöyle:

12.08.2012

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Erzurum)

11.08.2013

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Kayseri)

25.08.2014

Fenerbahçe 0 - Galatasaray: 0 (Penaltılarla 3-2) (Manisa) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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