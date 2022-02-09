Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici

Galatasaray, Süper Lig'de yayın geliri klasmanının zirvesinde yer alıyor. 13. sırada yer alan ve düşme potasıyla arasında 3 puanlık bir fark bulunan sarı-kırmızılılar, 24 hafta sonunda yayın gelirinden kasasına 167.8 milyon lira kazandı.

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Tek yenilgisi bulunan ve 24 maçın 17'sini kazanarak liderlik koltuğunda oturan aynı zamanda Galatasaray'a 29 puan fark atan Trabzonspor'un kazancı ise 129,5 milyon lira. Bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe de lider Trabzonspor'dan fazla geliri kasasına koymuş durumda. Liderin 20 puan gerisinde kalan ve 6. sırada yer alan Fenerbahçe, 164,3 milyon liralık gelirle klasmanda ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekiple aynı puana sahip ve averajla 7. sırada kendisine yer bulabilen Beşiktaş ise 151,8 milyon liralık kazanca ulaşmış durumda.

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Büyük kulüplere oranla mütevazı bir bütçeyle yarışan, bir maç eksiğine rağmen Galatasaray'a 20, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye 11 puan fark atarak ligde 2. sırada yer alan Konyaspor, yayın gelirinden şu ana dek 95,6 milyon lira elde edebildi. Süper Lig'e bu sezon yükselen ve topladığı 40 puanla 24. haftayı 3. sırada kapatan Adana Demirspor, 88,1 milyon liralık gelire ulaşabildi. İlçe takımı olmasına rağmen son yıllarda hep üst basamaklarda yer alan ve bu sezon da 4. sırada bulunan Alanyaspor, 86,6 milyon lirayla neredeyse Galatasaray'ın yarısı kadar gelire ancak uzanabilmiş durumda.