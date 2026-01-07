Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi - Son Dakika
Spor

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi
07.01.2026 23:35
Galatasaray, Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen 2008 doğumlu futbolcu Can Armando Güner ile anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Can Armando, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Süper Lig devi Galatasaray, ilk transferini taraftarlarına açıklamaya hazırlanıyor.

CAN ARMANDO TRANSFERİ OLUMLU SONUÇLANDI

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'ın formasını giyen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, genç futbolcu ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile uzun süre devam eden görüşmelerde anlaşmaya vardı.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Kısa süre içerisinde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenen Can Armando, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu,2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.

Borussia Mönchengladbach, Galatasaray, Bundesliga, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • halim k halim k:
    türk desen değil Arjantinli değil alman değil :) değişik 6 0 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    tam olarak nereli araştırılmalı.... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi - Son Dakika
