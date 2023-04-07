Okan Buruk aynı kabusu bir daha yaşamamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu - Son Dakika
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Okan Buruk aynı kabusu bir daha yaşamamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu

07.04.2023 10:33

Galatasaray'ın savunmasında değişiklik son 3 resmi maçta 2 mağlubiyet getirdi. Galalatasaray, Victor Nelsson'un yokluğunda yeni transfer Kaan Ayhan'ın forma giydiği 2 maçta yenilgi yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.

Okan Buruk aynı kabusu yaşamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu

NELSSON'SUZ OLMUYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.

Okan Buruk aynı kabusu yaşamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu

YERİNE KAAN OYNADI

Nelsson'un forma giymediği iki karşılaşmada yeni transfer Kaan Ayhan forma giydi. Kaan, kupa maçında Başakşehir'e gol atsa da savunmada gösterdiği performansla Nelsson'un yerini tutmadı.

TEKNİK EKİPTE KORKULU RÜYA

Okan Buruk ve kurmayları, kalan 9 maçta takımın en önemli biri olan Nelsson'dan yoksun kalmak istemiyor.

FARK 6'YA İNECEK

Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.

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Son Dakika Spor Okan Buruk aynı kabusu bir daha yaşamamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okan Buruk aynı kabusu bir daha yaşamamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu - Son Dakika
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