Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da çifte kupa rüyası son buldu. Sarı-Kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir'e evinde 3-2 mağlup oldu.
Sarı-Kırmızılılar'ın ligdeki Konyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir mağlubiyetinde Nelsson sahada yer almadı. Danimarkalı stoperin yokluğu Galatasaray'da iki kritik kayba yol açtı.
Nelsson'un forma giymediği iki karşılaşmada yeni transfer Kaan Ayhan forma giydi. Kaan, kupa maçında Başakşehir'e gol atsa da savunmada gösterdiği performansla Nelsson'un yerini tutmadı.
Okan Buruk ve kurmayları, kalan 9 maçta takımın en önemli biri olan Nelsson'dan yoksun kalmak istemiyor.
Galatasaray, ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde. Sarı-Lacivertliler bu hafta kazanırsa fark 6 puana inecek.
Son Dakika › Spor › Okan Buruk aynı kabusu bir daha yaşamamak istemiyor! Galatasaray'daki yenilgilerin sebebi belli oldu - Son Dakika