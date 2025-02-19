Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor - Son Dakika
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Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor

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2022 yazında Galatasaray'dan 13 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao, İspanya'da bekleneni bir türlü veremedi. Forma şansı bulmakta zorlanan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, ülkesine dönmek için arayışlara başladı.

19.02.2025 21:11  Güncelleme: 22:26
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2022 yazında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan ve gittiği günden bugüne yeteri kadar şans bulamayan Marcao ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ÜLKESİNE DÖNECEK

ABC News'ün haberine göre; Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın mevcut planlarında yer almayan Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki günlerde Sevilla'dan ayrılabilir. 28 yaşındaki savunmacı, 28 Şubat'a kadar transfer dönemi açık olan ülkesi Brezilya'da takım bulabilmek için çalışmalara başladı. Marcao'nun İspanyol ekibindeki durumun düzelmesini umut ettiği için daha önce Gremio ve Flamengo'dan gelen teklifleri geri çevirdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcao, Sevilla ile bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıktı ve sadece 687 dakika sahada kalabildi. Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda skor katkısı üretmedi. 28 yaşındaki futbolcu, 2018-2019 sezonunda Chaves'ten 4 milyon euro bedelle Galatasaray'a gelmiş ve 2022-2023 sezonunda 13 milyon euro karşılığında Sevilla'ya gitmişti. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Marcao'nun İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray\'ın Sevilla\'ya sattığı Marcao, Brezilya\'ya geri dönüyor

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    Bu G5 in KAPATILMASI LAZIM. İNSANIN RENGİNİ GÖRDÜĞÜNDE BİLE MİDESİ BULANIYOR. ŞİKE, TEŞVİK, KARABORSA , BAHİS , SAHTEKAR FUTBOLCULAR VE HOCA . HER ŞEY G5 DE VAR. 2 170 Yanıtla
  • ferhat eser:
    eski 5saraylı yeni bir meydan okuma istiyor anlaşılan :)) 1 30 Yanıtla
  • Vatanperver:
    hemen geri almalıyız harika bir topçuydu 17 7 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    Kim min je bununla kıyaslandı... 7 13 Yanıtla
  • AlexArda:
    marçao benficaya gitsin sevdiği 6sliyle hasret giderir 1 11 Yanıtla
  • AlexArda:
    ooo küçükler de burda aferin vejnakla feratski aferin :D 7 0 Yanıtla
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