Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 2 maçta doğrudan 6 puan kazandıran isim oldu. Deneyimli golcünün resmi hesaptan yapılan bir reklamda fotoğrafının kullanılması ise taraftardan eleştiri aldı.

TEPKİ ÇEKEN REKLAM

Sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafına yer vermesi Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. 37 yaşındaki futbolcunun görselinin bir emeklilik planı reklamında kullanılmasını ironik bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gomis futbolu bırakacak mı demek istiyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.