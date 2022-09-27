Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?

27.09.2022 18:48
Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?

Galatasaray'ın sponsorlarından birinin sarı-kırmızılı taraftarlara özel sunduğu emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafının kullanılması taraftarı kızdırdı. Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki golcünün görselinin yer aldığı paylaşıma, "Dalga mı geçiyorsunuz?" gibi yorumlar yapıldı.

Bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 4 gol atma başarısı gösteren Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılara 2 maçta doğrudan 6 puan kazandıran isim oldu. Deneyimli golcünün resmi hesaptan yapılan bir reklamda fotoğrafının kullanılması ise taraftardan eleştiri aldı.

TEPKİ ÇEKEN REKLAM

Sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına özel sunduğu bir emeklilik planı reklamında Bafetimbi Gomis'in fotoğrafına yer vermesi Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. 37 yaşındaki futbolcunun görselinin bir emeklilik planı reklamında kullanılmasını ironik bulan sarı-kırmızılı taraftarlar, "Gomis futbolu bırakacak mı demek istiyorsunuz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Tepki çeken görsel
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
Galatasaray'ın Gomis'li reklam paylaşımına tepkiler çığ gibi: Ne demek oluyor bu!
YORUMLAR
500
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Son Dakika


Son Dakika
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
18:28 Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti
18:14 Kadın müşterinin evinden iç çamaşırı çalarken balkondan düşen postacı ayağını kırdı
18:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael yanıtladı! Ghezzal ve Redmond derbide forma giyebilecek mi?
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran maaş zammı sözleri: Ciddi şekilde artıracağız
17:52 Zaman yolcusundan çarpıcı iddia! Arınma gecesinde binlerce insanın öleceğini öne sürdü
17:32 Mersin'deki terör saldırısını kınayan Demirtaş'a İçişleri Bakanı Soylu'dan sert tepki: İğrenç ve aşağılıksın
17:21 İrfan Can Kahveci'nin kayıp sözleşmesi! Gençlerbirliği Başkanı açıkladı
17:24 Ormanlık alanda korkunç manzara! 7 aylık hamile kadın cinsel organı parçalanmış halde ölü bulundu
17:23 Ardahan'da korkutan deprem! AFAD şiddetini 5 olarak açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 19:07:31. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement