Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti - Son Dakika
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Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti

07.08.2022 11:00

Türikye'deki fanatizm farklı bir hal aldı. Düğünden dönen fanatik bir taraftar gelini eve bırakarak Galatasaray'ın yeni transferleri Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı karşılamak için havaalanına gitti. Gelin arabasıyla görüntülenen kişinin videosu sosyal medyada çok sayıda izlendi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcular Lucas Torreira ve Dries Mertens, İstanbul'a geldi. Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano şehrinden hareket etti. Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı 35 yaşındaki yıldız forvet Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

COŞKULU KARŞILAMA

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi. Ardından havaalanına giden taraftarlar, yıldız futbolcuları coşkulu bir biçimde karşıladı.

Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor

GELİNİ BIRAKIP KARŞILAMAYA GİTTİ

Düğünden dönen Galatasaraylı damadın, gelini eve bırakıp, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i karşılamaya gittiği öne sürüldü. Gelin arabasıyla görüntülenen kişinin videosu sosyal medyada çok kez izlendi.

Düğünden dönen damat, gelini bırakıp futbolcu karşılamasına gitti! Herkes bu videoyu konuşuyor
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