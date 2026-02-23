Galatasaray\'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de bozulan moraller ligde şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın Konyaspor'a kaybetmesiyle yerine geldi. Bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak Fenerbahçe'de takımın tüm futbolcularının yer aldığı WhatsApp grubundaki mesajlar da ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolcular, rakipleri Galatasaray'ın Konya'da 3 puan kaybetmesinin ardından büyük bir coşku yaşadı. Oyuncuların birbirlerine karşı moral ve motivasyon konuşmaları yaptığı belirtildi.
Yapılan yorumlarda Galatasaray'ın kaybının takıma ilaç gibi geldiği dile getirilerek, "Şampiyonluk yolunda büyük bir fırsat ayağımıza geldi. Kasımpaşa maçında her zamanki gibi müthiş oynamalıyız. Hocamız bize güveniyor. Taraftarımızın desteğiyle puanları eşitleyelim ve yolumuza bakalım" şeklinde motivasyon mesajlarının olduğu vurgulandı.
