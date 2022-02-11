Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor

Sabah gazetesi Hıncal Uluç, gazetedeki "Hıncal'ın Yeri" köşesinde dün yazdığı "Burak kardeş, bu adamı hemen bırak" adlı yazısında Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a seslendi.

"BURAK KARDEŞİM"

Torrent'in kovulmasının gerektiğini söyleyen Uluç, "Sevgili Burak, yılların ötesinden sarkmış "Ağabey/ Kardeş" ilişkimiz yüzünden, bu açık mektubu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a değil, kardeşim Burak'a yazmaya karar verdim. Bir gazeteci eleştirisi değil, bir ağabey öğüdü olarak..." başladığı yazısında Galatasaray'ın geleceği için Sarı Kırmızılı takımın Kayserispor'a yenilmesi gerektiğini söyledi.

"OKUMA BİLMEYEN ADAMDAN ALFABE ÖĞRETMENİ OLMAZ"

82 yaşındaki gazeteci, Torrent'in maç okumayı bilmediğini söyleyerek "Okuma bilmeyen adamdan alfabe öğretmeni olmaz.. Nerde kaldı, Süper Lig ve Avrupa kupaları hocası!" yazdı. Uluç yazdığı köşe yazısının devamında Galatasaray Başkanı Elmas'a "Sevgili dostum, can kardeşim babanla (Sezgin Elmas) bende bir kahve içmeye beklediğimi ikiniz de biliyorsunuz. Gelin, gördüğüm en iyi Galatasaraylılardan biri, baban dahil, bir üçlü konuşalım" diye seslendi.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİ İÇİN DUA EDİN, YENİLSİNLER KAYSERİ'YE"

Uluç, Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçını kaybetmesi gerektiğini söyledi. Hıncal Uluç, yazısında bu isteğinin nedenini şöyle açıkladı: "Yoksa.. Hâlâ şaka gibi geliyor ama, bu adam, bu takıma küme düşürür! Bu hafta Kayseri'ye yenilirse Galatasaray, gidecekmiş.. Tüm Galatasaraylılar dua edin, Galatasaray'ın geleceği için dua edin de, bu hafta da yenilsinler Kayseri'ye.."

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Hıncal Uluç'un bu yazısına tepki gösterdi. Daha önce pek çok kez taraftarla karşı karşıya gelen duayen gazeteci hakkında sert yorumlar yazıldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: