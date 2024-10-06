Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi 9 Maça Çıktı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi 9 Maça Çıktı

Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

06.10.2024 21:13
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Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrılarak, puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Aslan ayrıca ligdeki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, geçtiğimiz sezonun son haftasından başlayan süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılılar ligde geçen sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Galatasaray milli maçlar için verilen aranın ardından Antalyaspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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