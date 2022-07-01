Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek

01.07.2022 11:38

Galatasaray yönetimi, kasasına ciddi bir meblağ eklemeye hazırlanıyor. Kuveyt Devlet Fonu, stadın isim hakkını 5 yıllığına 80 milyon Dolar'a (1.3milyarTL) almak için kolları sıvadı. Bu anlaşmanın tamamlanması halinde Türkiye çapında bir rekora da imza atılmış olacak.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, kulübe büyük gelir kaynağı sağlayacak anlaşmayı tamamlamak üzere. Yönetim, stat isim hakkı sponsorluğu konusunda Kuveyt Havayolları'nın (Kuwait Airways) ile anlaşma sağladı. Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray'ın stadına isminin verilmesi ve stat çevresindeki reklam işleri de dahil olmak üzere, 5 yıllığına toplam 80 milyon dolarlık bir anlaşma yapılması üzerinde konuşuluyor. Görüşmelerde son aşamaya gelindiği öğrenildi.

RAKİPLERE FARK

İmzalar atıldığında, bu Türkiye çapında bir rekor anlamına da gelecek. Fenerbahçe , Ülker ile 10 yıllığına 90 milyon Dolar (senelik 9 milyon Dolar), Beşiktaş , Vodafone ile 10+5 yıllığına 116 milyon Dolar (senelik 7.7 milyon Dolar), Trabzonspor, Medical Park ile 5 yıllığına 32 milyon Dolar (senelik 6.5 milyon Dolar) karşılığında anlaşmıştı. Galatasaray ise Nef'ten yaklaşık senelik 4.5 milyon Dolar kazanıyordu. Aslan, yeni anlaşmayla yıllık 16 milyon Dolar kazanacak.

ERDEN TİMUR MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Stadın mevcut isim sponsoru olan Nef'in sahibi Erden Timur'un, "Sponsor bulalım yeter, benim için stada Nef denilmesi çok önemli değil. Anlaşmamız ve ödemelerimiz devam edecek. Her şey Galatasaray için" ifadelerini kullandığı öğrenildi. İmzalar atılırsa, Galatasaray hem Kuveyt Havayolları'ndan senelik 16 milyon Dolar (267 milyon TL) hem de aynı zamanda Nef'ten 72.5 milyon TL almaya devam edecek.

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Son Dakika Spor Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek - Son Dakika
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