Galatasaray, Kayseri Deplasmanına Tam Kadro Çıkıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçında kırmızı kart cezası bulunan Roland Sallai ve uzun süreli sakatlığı olan Mauro Icardi dışında tam kadro olacaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde düzenlenen yeni yıl etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, "GSYİAD bizim için çok önemli ve değerli. Hep Galatasaray'ın yanında. Üyeleriyle her gün gelişen dernek. Burada Galatasaray'ı sevenlerle bir arada olmak bizi motive ediyor. Hem saha içinde hem saha dışında gücünü net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bu birliktelik de Galatasaray'ı her zaman başarıya taşıyan unsurlardan biri. İnşallah bu birlikteliği bu sezon da devam ettiririz. 25. şampiyonluk, 5. yıldız hedeflerimizi bugün burada gördükten sonra aynı inanç, aynı istekle 2025'e de yine şampiyonlukla tamamlamak istiyoruz. 2024 bizim için güzel anılarla geçti. Hedef 2025 ve 25. şampiyonluk" diye konuştu.

"Kazanmanın dışında düşüncemiz yok"

Galatasaray'ın hep kazanmak istediğini vurgulayan Buruk, "Kazanmanın dışında düşüncemiz yok. O yüzden kazanmak, şampiyonluğa odaklanmak her zaman rekorlar getiriyor. Bu Galatasaray'ın başarısı. Başında teknik direktör olarak bazen bu övgüyü de alıyoruz ama asıl olan Galatasaray. Bunu hep beraber başarıyoruz. Rekorlar kırmak yerine her maçı kazanmak istiyoruz. O da kendiliğinden başarıyı getiriyor. Çok da yarışmacı bir lig. Hep kazanmak zorundasınız. Bu da her zaman önemli. Kazanmaya odaklanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kayseri zor bir deplasman"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacakları Kayserispor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti:

"Bulunduğu yer itibarıyla farklı düşünülebilir ama ofansif anlamda çok sürprizli bir takım. Gol yiyen, pozisyon veren de bir takım. Ofansif anlamda güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri deplasmanları zordur. Maçı saat 16.00'da oynayacağız. Hava durumu olarak, saha durumu olarak iyi bekliyorum. Zor bir deplasman. Yüzde 100'ümüzü koymamız gerekiyor. İyi odaklanmamız gerekiyor. Ara öncesi kazanarak bitirmek istiyoruz. Devamında Göztepe ile başlayacağız. Bu araya kazanarak girmemiz gerekiyor."

2024 yılında attıkları ve yedikleri gollerde en sevindiği ve en üzüldüğü golün sorulması üzerine Okan Buruk, "Birçok gol var. Geçen hafta Trabzonspor maçında son dakika attığımız gol, çok değerliydi. Malmö'de de yediğimiz son dakika golü bizi çok üzdü. Trabzon ile güzel maç oldu. Trabzonspor da çok iyi oynadı, çok iyi mücadele etti. Son dakika golü ile kazandık. Onun mutluluğunu hala yaşıyorum" diye cevap verdi.

"Kayserispor maçına Sallai ve Icardi dışında tam kadro hazırız"

Futbolcuların son durumları hakkında da bilgi veren Buruk, "Salı günkü antrenmanda Davinson Sanchez, Osimhen ve Ismail Jakobs'a özel çalışma yaptırdık. Maçta Davinson dışında onları kullanmıştık. Bugün tam olarak antrenmana katıldılar. Antrenmanı normal bir şekilde yaptılar. Tam kadro olacak şekilde hazırız. Sallai'nin cezası var, Icardi'nin uzun bir sakatlığı var. Onun dışında tam kadro olacak şekilde hazırız" dedi.

"Galatasaray'ı güçlendirmek için eksik olan mevkilerimize hazırlanacağız"

Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın transferiyle ilgili gelen soruya ise Okan Buruk, "Transfer çok dinamik bir şey. Her takım, her oyuncu için transfer dönemi çıktıkça bu tür haberlerin çıkması normal. Herkesin planları var. Biz ileriye dönük planlar yapıyoruz. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayseri maçı. Araya girdikten sonra daha net bakacağız. Transfer Ocak ayının 13'ünde açılıyor. O zaman kadar elimizde süre var. Galatasaray'ı güçlendirmek için eksik olan mevkilerimize hazırlanacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL