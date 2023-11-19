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G.Saray kongre üyesinden Onana hakkında akılalmaz iddia: Dolandırıcı, sakat numarası yapıyor - Son Dakika

G.Saray kongre üyesinden Onana hakkında akılalmaz iddia: Dolandırıcı, sakat numarası yapıyor

Galatasaray Kongre Üyesi Av. Kerim Bahadır Şeker, Andre Onana ve birkaç futbolcunun kendisini dolandırdığını, Onana'nın da bu sebeple Türkiye'ye gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti. Şeker, Onana hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

19.11.2023 09:43  - Güncelleme: 10:14

Süper Lig devi Galatasaray Kongre Üyesi Kerim Bahadır Şeker, Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kendisini dolandırdığını ve bu yüzden İstanbul'daki maça gelmemek için sakatlık numarası yaptığını iddia etti. Şeker, ayrıca Onana için suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kerim Bahadır Şeker'in paylaşımı şu şekilde;

"Manchester United Kalecisi, Andre Onana sakatlanma rolü yapıyor. Türkiye'de tutuklanacağını bildiği için, İstanbul'daki Galatasaray maçına gelmemek adına rol yapıyor! Şahsımı, futbolcu Dany Nounkeu ve Cedric Leandre Tchoumbe Fankam ve birkaç arkadaşıyla birlikte dolandıran Andre Onana isimli futbolcu hakkında pazartesi günü İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Tüm kamuoyuna duyurulur! Dipnot: Fake vs. değil bizzat kendilerinin olduğuna dair ses kayıtları, ekran görüntüleri ve mesajlaşmalar mevcut."

Galatasaray kongre üyesinden akılalmaz iddia: Onana beni dolandırdığı için Türkiye'ye gelmiyor

OMZUNDAN SAKATLIK YAŞADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Kamerun'un, Mauritius ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkan 27 yaşındaki Andre Onana'nın omzunda bir sorun olduğu belirtildi. Ancak Onana'nın bu sakatlığının çok ciddi olmadığı kaydedildi. Onana'nın, Manchester United'ın milli ara sonrası oynayacağı maçlara yetişmesi bekleniyor. Manchester United, milli ara sonrası 26 Kasım'da Everton ile karşılaşacak. İngiliz temsilcisi, daha sonra ise 29 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.

Galatasaray kongre üyesinden akılalmaz iddia: Onana beni dolandırdığı için Türkiye'ye gelmiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor G.Saray kongre üyesinden Onana hakkında akılalmaz iddia: Dolandırıcı, sakat numarası yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: G.Saray kongre üyesinden Onana hakkında akılalmaz iddia: Dolandırıcı, sakat numarası yapıyor - Son Dakika
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