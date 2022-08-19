Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi

19.08.2022 18:31
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Kezban Özbek'in cenaze namazı, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti kılındı.

Cenaze namazına Özbek ailesinin yanı sıra Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanları Faruk Süren, Burak Elmas, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, daha önce Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Mustafa Denizli ile Hamza Hamzaoğlu ve sarı-kırmızılı camiadan birçok kişi katıldı.

Kezban Özbek'in naaşı kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YORUMLAR
500
Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı Dursun Özbek'in acı günü Dursun Özbek'in acı günü
Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadıkları zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
16:28 Eşini döven adamı tekme tokat yere serdi! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement