Dursun Özbek'i annesi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine siyaset ve spor dünyasından pek çok isim katıldı

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi - Son Dakika

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