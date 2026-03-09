Galatasaray, Liverpool ile Devler Ligi'nde Buluşuyor - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool ile Devler Ligi'nde Buluşuyor

09.03.2026 09:08
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Maç 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Dünyanın gözü bu karşılaşmada olacak

Galatasaray-Liverpool müsabakası, dünya genelinde futbolseverlerin büyük ilgisini çekecek.

RAMS Park'ta yapılacak karşılaşma, 20.45'te başlayacak tek Şampiyonlar Ligi mücadelesi olacak. Özellikle son yıllarda iç saha maçlarında oluşan atmosferle Avrupa spor kamuoyunun dikkatini çeken sarı-kırmızılı ekibin Liverpool'u ağırlayacağı mücadele, futbolseverleri ekran başına oturtacak.

Mücadelenin tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor.

Lig etabındaki maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, lig etabında karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yendi.

Galatasaray, İngiliz temsilcisini Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında konuk etti. Sezona Almanya temsilcisi Eintracht Frankfur'a deplasmanda 5-1 yenilerek başlayan "Cimbom" sahasında Liverpool'u 1-0 yenerek hem moral buldu hem de turu geçmek için ilk adımı attı.

Söz konusu müsabakada golü 16. dakikada Victor Osimhen penaltıdan kaydetti.

Sarı-kırmızılılar tam kadro

Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

Yedi oyuncu sınırda

Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde İngiltere'deki mücadelede saha kenarında yer alamayacak.

Liverpool'da ise Conor Bradley ile Curtis Jones, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İngiliz temsilcisinde sakatlığı olan Alexander Isak yarınki mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

Rövanş maçı 18 Mart'ta

Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele edecek

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek."

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kaldı

Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü.

"Kırmızılar" 29 haftası geride kalan ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. 48 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 19 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için ya Premier Lig'de üst sıralara tırmanması ya da "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşması gerekiyor."

Yaz transferinde yarım milyar avro harcadı

İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.

Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele ediyor.

Birçok yıldız futbolcunun top koşturduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar", Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı.

Galatasaray'ın kadrosu

Galatasaray'ın UEFA listesinde bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Sacha Boey

Orta saha: Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Mario Lemina

Forvet: Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Yaser Asprilla, Ahmed Kutucu.

Liverpool kadrosu

Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jaremie Frimpong

Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch

Forvet: Alexander Isak, Muhammed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.

Kaynak: AA

