Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu

Serie A devi Napoli'den Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, ara transfer döneminde bir yıldızda daha mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ASPRILLA'YI DUYURDU

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla için bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğünün hemen ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Yaser Asprilla'yı duyurdu. Uçaktan paylaşılan videoada Yaser Asprilla, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, bu gece saat 23.00 sularında İstanbul'da olacak.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Yapılan anlaşmaya göre Yaser Asprilla, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olacak ve belirli sayıda maça çıkması halinde de zorunlu satın alma maddesi ile Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

SEZON PERFORMANSI

Girona formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.