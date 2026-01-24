Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
24.01.2026 22:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Haber Videosu

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğünün ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak yeni transferi Yaser Asprilla'yı duyurdu.

Serie A devi Napoli'den Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, ara transfer döneminde bir yıldızda daha mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY ASPRILLA'YI DUYURDU

Galatasaray, anlaşmaya vardığı Girona'nın genç yıldızı Yaser Asprilla için bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, 3-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçının bitiş düdüğünün hemen ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak Yaser Asprilla'yı duyurdu. Uçaktan paylaşılan videoada Yaser Asprilla, "Merhaba Galatasaray ailesi" diyerek sarı-kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, bu gece saat 23.00 sularında İstanbul'da olacak.

ANLAŞMANIN ŞARTLARI

Yapılan anlaşmaya göre Yaser Asprilla, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olacak ve belirli sayıda maça çıkması halinde de zorunlu satın alma maddesi ile Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

SEZON PERFORMANSI

Girona formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıkan Yaser Asprilla, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    poşetsaraya hayırlı olsun 10 13 Yanıtla
    1970 1970:
    tescilliere selam olsun 11 2
  • Sedat Gürün Sedat Gürün:
    terörsaraya hayırlı olsın 6 4 Yanıtla
  • Fenerli Biri Fenerli Biri:
    ne aspirini la 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Binici İbrahim Binici:
    piyasa değeri 12 bize maliyeti 23 iyiymiş valla 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:14:06. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.