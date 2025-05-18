Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Iğdır'da sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Kayserispor RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı. Maç bitimi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da taraftarlar büyük sevinç yaşarken şampiyonluğu kutladı. Zübeyde Hanım Bulvarında bir araya gelen ve kutlamaları sürdüren sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe ve Beşiktaş ambleminin yer aldığı tabutla gezdi. - IĞDIR