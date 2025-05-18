Galatasaray Şampiyonluğunu Kutladı

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gaziantep'te taraftarlar coşkulu kutlama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Gaziantep Üniversitesi meydanında toplandı. Ellerinde meşale ve bayraklar ile tezahüratlar yapan taraftarlar, şehirde uzun araç konvoyları oluşturarak kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise, davul ve zurna eşliğinde uzun süre halaylar çekerek eğlendi. Eğlenen ve tezahürat yapan taraftarlar arasında Fenerbahçe formalı vatandaşların da olduğu görüldü.

Kutlamalar polis ekiplerinin önlemleri altında devam ediyor.