Galatasaray, Sivasspor'u 4-1 Yenerek Zirveye İyice Yaklaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 yenerek zirvedeki yerini pekiştirdi.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 9. dakikada Lucas Torreira, 15 ve 31. dakikalarda Victor Osimhen, 21. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 4-0'lık üstünlük sağladı. Konuk takım, 33. dakikada Rey Manaj'ın bulduğu golle farkı 3'e indirdi. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle kapandı.

Müsabakanın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Galatasaray, farkı daha da açacak golü atamasa da rakibinin gol atmasına izin vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 32. müsabakasında 26. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 83'e çıkararak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Sivasspor ise 34 puanla düşme hattında kaldı.

Puan farkı maç fazlasıyla 8

Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını açtı.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor galibiyetiyle puanını 83'e, rakibiyle arasındaki farkı maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

Sarı-lacivertli takım, ligin 34. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek. Üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, rahat izleyeceği zorlu derbide Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Süper Lig'de son 4 haftaya minimum 5 puan farkla girmeyi garantiledi.

Sahasındaki son 16 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 16 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 16 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galibiyet serisi 6 maça çıktı

Sivas temsilcisini 4-1 yenen Galatasaray, galibiyet serisini 6 maça taşıdı.

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sahasında 5 maç sonra gol yedi

Galatasaray, ligde iç sahada 5 maç sonra rakiplerine gol izni verdi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, iç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yedi. Sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermeyen "Cimbom" TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor karşısında 33. dakikada Rey Manaj'ın golüne engel olamayan Galatasaray, iç sahadaki gol yememe serisini koruyamadı.

Sivasspor'a son 6 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

Osimhen, kariyer rekoru kırdı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

Kariyerinde daha önceki en golcü sezonunu 2022-2023 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Sivasspor müsabakasının 15 ve 31. dakikalarında fileleri havalandıran Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 37. resmi maçta 33 gole ulaştı. 26 yaşındaki yıldız santrfor, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kişisel kariyer rekorunu kırmış oldu.

Maçı 2 golle tamamlayan Victor Osimhen, Süper Lig'de 24 kez gol sevinci yaşayarak gol krallığı hedefine bir adım daha yaklaştı.

Osimhen'in "Hat-trick"i VAR'dan döndü

Galatasaray'ın Victor Osimhen ile bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Mücadelenin 47. dakikasında Roland Sallai'nin sağdan ortasında arka direkteki Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Yardımcısı İbrahim Çağlar Uyarcan'ın ofsayt bayrağı kaldırmaması üzerine hakem Ozan Ergün gol kararı verdi.

VAR'da incelenen pozisyonda Osimhen'in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Torreira yine boş geçmedi

Galatasaray'da son haftaların golcü ismi Lucas Torreira, Net Global Sivasspor ağlarını da havalandırdı.

Yıldız orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlılara karşı 9. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı-kırmızılı takımda çıktığı son 7 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşayan Torreira, bu sezon toplamda 6 gole ulaştı.

Mario Lemina'nın transfer edilmesinden sonra daha fazla atağa katılan Uruguaylı orta saha oyuncusu, kariyerindeki en golcü sezon rekorunu kırdı.

Barış Alper golle döndü

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra kavuştuğu formasıyla gol sevinci yaşadı.

Cezası nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor ve Süper Lig'deki ikas Eyüpspor maçlarında forma giyemeyen Barış Alper, Sivasspor mücadelesinin 21. dakikasında ceza sahası dışında çektiği şutla fileleri havalandırdı.

Maçtaki farkı 3'e çıkaran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'deki 11, toplamdaki 12. golünü attı.

Eren Elmalı sakatlandı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli sol bek Eren Elmalı, sakatlanarak maça devam edemedi.

Maçın 23. dakikasında Bekir Turaç Böke ile girdiği hava topu mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanan Eren, bir süre kendisini denedi. Sakatlığının izin vermemesi üzerine kendisini yere bırakan Eren, 25. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer edilmesinin ardından Galatasaray savunmasına önemli katkı sağlayan Eren'e tezahüratla moral verdi.

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi sarı kart önlemi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skoru almasının ardından sarı kart ceza sınırındaki 2 oyuncusunu önlem olarak oyundan çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekipte Sivasspor maçı öncesinde Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sara'yı yedek bekleten Buruk, 4-1 öndeyken maçın 70. dakikasında Sanchez ve Osimhen'i kenara aldı. Buruk, aynı dakikada Sara'yı ise sahaya sürdü.

Galatasaray, ligin 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

VAR önce golü verdi, sonra iptal etti

Müsabakanın uzatma anlarında ilginç bir an yaşandı.

Maçın 88. dakikasında Sivassporlu Alex Pritchard, ceza yayı içinde şut çekmeye hazırlanırken araya giren Dries Mertens'in dokunduğu top penaltı noktası gerisindeki Fode Koita'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluşurken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağı kaldırdı.

Pozisyon, VAR'da yeniden incelendi. Koita'nın ofsaytta olmadığı tespit edilerek hakem Ozan Ergün'e golün geçerli olduğu bildirildi. Ergün, santra noktasını gösterirken Sivassporlu futbolcular golün sevincini yaşadı.

Yaklaşık 4 dakikalık incelemenin ardından VAR'daki Polonyalı hakem Pawel Malec, Ozan Ergün'ü bu kez pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle sahada inceleme yapması için monitöre davet etti. Ozan Ergün, pozisyonu yeniden inceledikten sonra Pritchard'ın Mertens'e faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.

Maç sonu "üçlü"leri Mertens ve Muslera'dan

Galatasaray'da iç sahada klasikleşen "üçlü" tezahüratını Dries Mertens ve Fernando Muslera yaptırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular sevinçlerini kale arkasında ultrAslan'ın bulunduğu tribün önünde yaşadı. Taraftarlar, "üçlü" tezahüratını başlatması için sırasıyla Mertens ve Muslera'nın adını bağırdı.

Bu iki oyuncunun ardından maçı 2 golle tamamlayan Victor Osimhen de "üçlü" çektirdi.

A Milli Takım teknik heyeti maçta

A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyeti, Galatasaray-Net Global Sivasspor mücadelesini yerinde izledi.

RAMS Park'a gelen teknik direktör Vincenzo Montella ile yardımcısı Selçuk Şahin, yerli futbolcuların performansını yakından takip etti.

Sivasspor ateş hattında kaldı

Net Global Sivasspor, Galatasaray mağlubiyetiyle küme düşme hattında kaldı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 34. haftaya küme düşme hattındaki Corendon Alanyaspor ve Sipay Bodrum FK ile 34'er puanla girdi. Sivas temsilcisi, Alanyaspor'dan 1 maçı fazla olmasına rağmen averajla 15. sırada yer aldı.

Bodrum FK'nin bay geçtiği haftada Galatasaray'a mağlup olan Sivasspor, Alanyaspor'un Bellona Kayserispor'dan 1 puan almasıyla küme düşme hattına geriledi. Ligde 37. haftayı bay geçecek kırmızı-beyazlı ekip, ligde kalma ümitlerini zora soktu.

Manaj, 12. kez gol sevinci yaşadı

Net Global Sivasspor'un yıldız santrforu Rey Manaj, bu sezon 12. kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlı takımla bu sezon 26. maçına çıkan Arnavut futbolcu, 33. dakikada farkı 3'e indiren golü kaydetti. Galatasaray maçına kadar ligde 11 golü bulunan Manaj, gol sayısını 12'ye taşıdı.