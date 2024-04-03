Galatasaray Taraftar ve İş Kolu Dernekleri Fenerbahçe Genel Kuruluyla İlgili Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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Galatasaray Taraftar ve İş Kolu Dernekleri Fenerbahçe Genel Kuruluyla İlgili Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Galatasaray Taraftar ve İş Kolu Dernekleri Fenerbahçe Genel Kuruluyla İlgili Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Galatasaray taraftar ve iş kolu dernekleri, Fenerbahçe Kulübünün dünkü genel kuruluyla ilgili ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Galatasaray camiasının haksız rekabete maruz kaldığı vurgulandı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın Galatasaray camiasına yönelik küfürleri kınandı. Ayrıca, Galatasaray'ın kültürünü koruma ve gereken cevabı verme konusunda kararlı oldukları ifade edildi.

03.04.2024 23:12
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Galatasaray'la ilgili tüm taraftar ve iş kolu dernekleri, Fenerbahçe Kulübünün dünkü olağanüstü genel kuruluyla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Vadiistanbul Radisson Hotel'de düzenlenen toplantıya Ali Sami Yen 1905 Derneği Başkanı Dinç Üner ile üyesi Hikmet Koyuncuoğlu, Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Cüneyt Öztürk ile üyesi Yalçın Kaya, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Üyesi Hakan Sarıöz ile Galatasaray Kültür, Sanat ve Spor Derneğinden Yusuf Bülent Pozam katıldı.

Hikmet Koyuncuoğlu, kulüp olarak haksız rekabete maruz kaldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kavgası tişörtlere konu olmuş bir futbolcunun sıfır ceza alması, Türk spor tarihinde bir ilk. Bunun gibi olaylar yaşanıyor. Dünkü genel kurulu da izledik. Herkesin koruduğu özel değerler var. Bu değerlere yapılan fütursuzca saldırılar ve ithamlar, bizlerin dayanamayacağı bir boyuta geldi. Bir asırlık camianın üyelerinin, Galatasaray Kulübünün kurucu başkanına küfrettiği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın alkışladığı bir ortam vardı. Bunu hiçbir şekilde kanıksamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Galatasaray fertleri olarak gerekeni yapmaya hazırız. Bu sadece resmi makamların işi değil. Galatasaray'dan biri tehdit edildiği zaman muhatabı sadece o kişi değildir. Muhatap Galatasaray camiasıdır. Rekabetin geldiği noktayı hepimiz gördük. Kendi başarısızlıklarını örtmeye çalışanlara Galatasaray'ın her bir ferdi gerekeni yapmaya hazırdır."

Toplantıyı Galatasaray kültürünü koruyarak bitirmek istediğini belirten Hikmet Koyuncuoğlu, "Gerektiğinde Galatasaray'ın zeka niteliği de ortaya çıkar ve cevapları çok daha rencide edici olur. Galatasaray, bu yola girmemekte direniyor. Galatasaray'ın kültürü gereği herkes dilini ısırarak konuşuyor. FETÖ, Galatasaray gibi kültür beşiği bir camianın üzerine amaçsızca yapıştırılmaya çalışılan bir algıdır. Bizler, aynı şekilde cevap verecek olsaydık söyleyebileceğimiz çok şey olurdu. Türkçe Olimpiyatları hesabının geçmişte attığı bir tweette '11. Türkçe Olimpiyatları Platin Sponsoru Koç Holding, teşekkürler' yazıyor. Bir tweet okuyorum sadece. Bu şekilde bir mücadele sürdürülmeye çalışılırsa en son biz üzülürüz. Şampiyonluk hediye edilerek bir süreç bitirilmek zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Dinç Üner: "Kurucu başkanımızın da direktiflerinin takipçisiyiz"

Dinç Üner ise önceliklerinin saha içinde kalmak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İzinde olduğumuz Ulu Önderimizin de direktifi bu yönde, saha içinde kalmak. Sporcularımızın zeki, çevik ve ahlaklı olması için bir araya gelmiş, spor eğitimi ve ahlakını geliştirmek isteyen bir kulübün üyeleriyiz. Kurucu başkanımızın da direktiflerinin takipçisiyiz. Aklın ve bilimin dışına çıkıldığında çatışma ve ayrışma yaşıyoruz. İçeriden ve dışarıdan bölünmeye çalışılan bir toplumun sportif anlamda bölünmeye ihtiyacı ve tahammülü yok. Hiçbir kurumun yöneticisine, kurucusuna veya sporcusuna kötü söz söylemeyi sindiremeyiz. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklaması var, 'Adalet değil ayrıcalık isteyenler' gibi bir açıklama yaptı. Arkasında duruyoruz ve gereğini yapmalarını istiyoruz. Bu yüzden korkularını yenmelerini ve bu yanlış karardan dönmelerini istiyoruz."

Cüneyt Öztürk ise Fenerbahçe Kulübünün genel kurulunda algı manipülasyonu yapıldığını belirterek, "Objektif olarak baktığımızda Fenerbahçe hala yarışın içindeyse hakem kararları sayesindedir. Pendikspor ve Kasımpaşa maçlarında icat edilen penaltı ve Trabzon'daki gol öncesi faulü ortaya çıkardığımız zaman ortada konuşulacak bir konu kalmıyor. Bahsettiğim bu algı manipülasyonlarının son çabası, Acun Ilıcalı'nın yaptığı konuşma sırasında gerçekleşti. Bir hakem eğitim toplantısı sırasında Galatasaray lehine verilen ve hatalı olduğu iddia edilen bir karar hakkında FETÖ taktikleriyle sızdırılmış montajlı bir kayıt üzerinden hikaye üreterek, TFF'nin yayınladığı gerçek kayıttaki 'Hissiyat' absürtlüğünden konuşmayan bir olayla karşılaştık. Kendisine ayrıcalık isteyen Fenerbahçelilik de bunu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Sarıöz: "Urfa'ya gideceğiz ve üstümüze düşeni yapacağız"

Hakan Sarıöz, Fenerbahçe Kulübünün yaptığı genel kurulu kabul edemeyeceğini vurgulayarak, "Hiç tasvip etmediğimiz bir genel kurul yaşandı. Biz de kimsenin Galatasaray Kulübünün yöneticisini tehdit edemeyeceğini söylemek isteriz. Pazar günü Urfa'da bir maç yapılacak. Alın teri dökmeden ve mücadele etmeden kupa kazanılmaz. Tehditler savurarak ve sahaya çıkmayarak şampiyonluk kazanılmaz. Urfa halkı, iki takımı bekliyor. Bize yakışan şekilde takım olarak Urfa'ya gideceğiz ve üstümüze düşeni yapacağız. İnşallah bu maç oynanır. Umarım Urfa'daki taraftarlarımız mutlu olur ve Galatasaray da hak ettiği kupayı müzesine koyar." şeklinde görüş belirtti.

Yalçın Kaya: "Fenerbahçe'nin Urfa'da tam kadro çıkmasını bekliyoruz"

Yalçın Kaya ise genel kurulda yaşanılan olayları üzüntüyle izlediğini dile getirerek, "Statların maç için doldurulmasını tercih ederim. Büyük kitlelere hitap eden başkanların, toplulukları tahrik etmeden daha yapıcı konuşmalarını isterim. Bütün camiaları sabra davet ediyorum. 1973-1974 sezonundan sonra biz de uzun süre şampiyon olamadık. Takımımız sonrasında çalıştı. Sonra da 4 sene üst üste şampiyon olduk. Sporda kazanmak da var kaybetmek de. Fenerbahçe'nin Urfa'da tam kadro çıkmasını bekliyoruz. Rekabeti sahada yapmasını bekliyoruz. 19 yaş altı takımı ile sahaya çıkmalarını onaylamıyorum." diye konuştu.

Yusuf Bülent: " Ali Koç'un dikkatli davranması lazım"

Yusuf Bülent ise hep birlikte aynı ülkenin ferdi olduklarını belirterek, "Fenerbahçe Kulübünün başkanı, konuşma yaparken dikkatli olmalı. Genel kurula katılan üyeler ile tribündekiler, Ali Sami Yen'e topluca küfürlü tezahürat etti. Ali Koç da bu duruma alkış tutarak katıldı. Bu bizi rencide etmiştir. Ali Koç'un dikkatli davranması lazım. Ayrıca başkan vekilimiz Erden Timur'u işaret ederek 'Seni Fenerbahçe not etti. Sen camianda popüler olabilirsin. Her gece yatarken beni düşün. Özellikle başkanlığım bitince.' dedi. Böyle konuşmak kolay mı? Bu sözler nereye varır diye düşünüyor mu? Biz, camia olarak çok üzüldük. Başkanımızın dediği gibi Cumhuriyet Savcıları harekete geçmeli. Acilen de gerekli önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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