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Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek - Son Dakika

Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

28.01.2022 19:22
Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Galatasaray'da transfer gündemi çok hareketli. Kaleci, ön libero, orta saha ve forvet bölgelerindeki eksiklik giderilmek üzere. Bürki, Guilvogui, Gomis ve Gedson transferlerinde işlem tamam.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da olağanüstü duruma geçildi. Sarı-Kırmızılılar, sorun yaşadığı bölgelere nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

ANTRENMANA ÇIKMADI

Wolfsburg'un bugünkü antrenmanında Galatasaray'ın kulübüyle anlaşma sağladığı, Bordeaux'nun da görüşmelerde bulunduğu Josuha Guilavogui yer almadı. 31 yaşındaki Fransız ön liberonun Galatasaray'a "Evet" dediği aktarıldı. 1,88'lik ön libero, stoperde de görev yapabiliyor.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

GEDSON'DA İŞLEM TAMAM

Gedson Fernandes, Benfica'da antrenmanlara çıkmıyor. Galatasaray'la anlaşılmasını bekliyor. A Bola'daki habere göre; İstanbul'da olduğu konuşulan Portekizli orta saha, ülkeden ayrılmadı. Anlaşmanın sağlanması halinde İstanbul'a uçacak. Gedson, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tişörtüyle yaptığı paylaşmıla mesajı vermişti.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

GOMİS'TEN KALP

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis de bugün taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Gomis, taraftarların kendisini etiketlediği fotoğrafa Sarı-Kırmızılı kalp bıraktı. 36 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık mukavelede anlaşma sağlandı.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

KALECİ KRİZİ BİTİYOR

Aslan, Dortmund'un 31 yaşındaki kalecisi Roman Bürki transferini de bitirdi. Bu sezon Alman ekibinde kadroya giremeyen Bürki'ye hizmetleri için kolaylık yapılacak. 31 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a külfeti yok. Sakatlanan Muslera'nın yerini dolduracak. Muslera döndükten sonra da sert rekabet yaşayacak.

Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
Transfer bildirimleri telefonları bozabilir! Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek
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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, İstanbul, Bordeaux, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek - Son Dakika Spor


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