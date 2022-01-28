Galatasaray, taraftarına müjde üstüne müjde verecek

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da olağanüstü duruma geçildi. Sarı-Kırmızılılar, sorun yaşadığı bölgelere nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Wolfsburg'un bugünkü antrenmanında Galatasaray'ın kulübüyle anlaşma sağladığı, Bordeaux'nun da görüşmelerde bulunduğu Josuha Guilavogui yer almadı. 31 yaşındaki Fransız ön liberonun Galatasaray'a "Evet" dediği aktarıldı. 1,88'lik ön libero, stoperde de görev yapabiliyor.

GEDSON'DA İŞLEM TAMAM

Gedson Fernandes, Benfica'da antrenmanlara çıkmıyor. Galatasaray'la anlaşılmasını bekliyor. A Bola'daki habere göre; İstanbul'da olduğu konuşulan Portekizli orta saha, ülkeden ayrılmadı. Anlaşmanın sağlanması halinde İstanbul'a uçacak. Gedson, geçtiğimiz günlerde Galatasaray tişörtüyle yaptığı paylaşmıla mesajı vermişti.

GOMİS'TEN KALP

Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis de bugün taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Gomis, taraftarların kendisini etiketlediği fotoğrafa Sarı-Kırmızılı kalp bıraktı. 36 yaşındaki futbolcu ile 1.5 yıllık mukavelede anlaşma sağlandı.

KALECİ KRİZİ BİTİYOR

Aslan, Dortmund'un 31 yaşındaki kalecisi Roman Bürki transferini de bitirdi. Bu sezon Alman ekibinde kadroya giremeyen Bürki'ye hizmetleri için kolaylık yapılacak. 31 yaşındaki kalecinin Galatasaray'a külfeti yok. Sakatlanan Muslera'nın yerini dolduracak. Muslera döndükten sonra da sert rekabet yaşayacak.