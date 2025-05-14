Galatasaray Taraftarları Coşkuyla Kutladı

Adana ve Mersin'de, Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup ederek kupaya uzanmasının ardından sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla kentteki cadde ve bulvarlarda tur attı.

Mersin

Mersin'de taraftarlar, merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Ellerindeki meşalelerle marşlar söyleyip şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, mutluluklarını paylaştı.

Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluğun coşkusunu yaşayan taraftarlar araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.