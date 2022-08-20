Okan Buruk: Oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim. Genel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu maçın başından itibaren yakalayıp, oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı sevinçli olduğunu ancak daha iyi oynamaları gerektiğini aktaran Buruk, "Başkanımız Dursun Özbek'in annesini rahmetle anıyoruz. Bizim için dün bu anlamda üzücü geçti. Bugün cenaze vardı. Maça çok net gol pozisyonu ile başladık. 1-0 yapsak öz güven anlamında oyuna yansıyacaktı. Geçen haftanın bizde bıraktığı etkiyi maçın başında üzerimizden atacaktık. Devamı benim için kabus gibiydi. İlk yarının son dakikasına kadar pas hatasıyla, top kayıpları, yanlış tercihler yaptık. Bu kadar kötü oynarken de 3-4 pozisyon bulduk. İkinci yarı sahada çok farklı Galatasaray takımı vardı. 20-25 dakikalık bölümde oyunu domine ettik. Son bölümde değişiklikler oldu. Attığımız 1 golle 1-0 galip bitirdik. Deplasmanda kazanmak güzel. Biraz nem hala devam ediyor. Oyuncular üzerinde zaman zaman olumsuz etkisi var. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu aldığımız için sevinçliyim. Genel olarak daha iyi olmamız gerekiyor. İkinci yarıda yakaladığımız tempoyu maçın başından itibaren yakalayıp, oyuna hükmeden bir Galatasaray ortaya çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hücum bölgesine transfer yapmak istediklerini belirten Buruk, "Hücum hattına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Daha yönlü bir oyuncu bulabilirsek elimizdekilerden farklı bir takviye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili ise Buruk, "Icardi'nin daha önce adı geçti, çok önemli bir oyuncu. Çok yüksek maaş kazanan oyuncular. O maaşların Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı" açıklamasında bulundu."KEREM'İN PERFORMANSININ DAHA İLERİYE GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Geçen senin iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek bir oyuncu. Kerem çok çalışıyor. Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in performansının daha ileriye gideceğini düşünüyorum. Biz takım olduğumuzda bütün oyuncuların performanslarının da artacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu."GOMIS KARAKTER OLARAK ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU"Oyuna sonradan giren ve attığı golle galibiyeti getiren Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis için ise Buruk, şunları söyledi: "Bugün çok güzel bir gol attı. Karakter olarak çok önemli bir oyuncu. Girdiği iki maçta attığı kritik gollerle 6 puan kazanılmasında büyük rol oynadı.""MERTENS'İN EN VERİMLİ OLDUĞU YER FORVET ARKASI OLARAK GÖZÜKÜYOR"Dries Mertens'i forvet arkası pozisyonunda kullanmak istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Geçen sene de orada oynadı. Sol kenarda oynayacağı yerlerden biri. Yüzde yüzünü bulduğu zaman sol tarafta da yer alabilir. En verimli olduğu yer forvet arkası olarak gözüküyor. 45 dakikayı iyi bir şekilde çıkarttı. Hafta içi bakacağız, değerlendireceğiz. Diğer maça 8 gün süre var. Yüzde yüz bir şekilde hazır olacağını düşünüyoruz. Buraya geldiğinde ilk maçına 4 antrenmanla çıktı. Bu da 2'nci haftası, normalde oyuncular 6 haftada hazırlanıyor" dedi."NELSSON, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDAN İTİBAREN ÇOK DAHA TOPARLANMIŞ ŞEKİLDE ARAMIZDA OLACAK"

Sevilla ile adı anılan Victor Nelsson'un zamanla daha iyi performans sergileyeceğine inandığını dile getiren Okan Buruk, "Transfer teklifi alan oyuncular ayrılmak istiyor. O süreçte morali bozuluyor. Zorlu bir süreç. Bitirdikten sora çok rahat edeceğiz. Nelsson için bir süreç geçti. O Galatasaray'ı çok seviyor. Burada olmaktan çok mutlu. Buraya çok önem ve değer veriyor. Onun için belki La Liga'da oynamak cazip gelmiştir. Onun dışında hep aynı şeyi söyledi. 'Burada olursam da çok mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum' dedi. Olmayacağı belli olduktan sonra yüzde yüzüyle burada olacağını ve takıma hizmet edeceğini söyledi. Önümüzdeki haftalardan itibaren çok daha toparlamış bir şekilde aramızda olacaktır" açıklamasında bulundu.