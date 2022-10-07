Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının genel performansından memnun (2)

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 8 maçtaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Buruk, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmandan önce açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptığını aktaran Buruk, "Yeni, gelişimde olan ve en zorlu fikstürü oynamış bir takımız. 5 tane zor deplasman oynadık. Genel olarak beklentimiz tabii ki bütün maçları kazanmak ve bunun için oynuyoruz. Aslında bütün maçları kazanabilecek performansı gösterdik. Bu sezonki tek hatamız iç sahada kaybettiğimiz Giresunspor karşılaşması. Onun dışındaki diğer maçlarda hem oyun hem kendimize güven hem de istatistiksel olarak iyi durumdayız. Kendimizde eksik olarak sadece sonlandırmayı görebiliriz. Bu da çok net bir şekilde gol sayımızda ortaya çıkıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Rakip ceza sahasına en çok giren, en çok şut çeken takımız ama sonlandırmada büyük bir problem yaşıyoruz." diye konuştu.

"Genel olarak iyi yoldayız." diyen Okan Buruk, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu Galatasaraylı taraftarların heyecanından, stadı doldurmasından, deplasmana gittiğimizde havaalanından maça gidene kadar, otelin önündeki heyecandan görüyorum. Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan ve sürdürecek olan bir takım var. Mutlu, heyecanlı ve takımını destekleyen bir Galatasaray taraftarı var. Henüz hiç transfer yapmamışken elimizdeki kadroyla bile hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemiştik. Bugün de aynı şeyi söyleyeceğiz. Bir tek hedefimiz var şampiyon olmak."

Buruk, eleştirilere açık olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük kulübünde çalışıyorsunuz. Futbolcular da en büyük kulübünde oynuyor. Beklenti yüksek ve eleştiri tabii ki olacak. Sonuç veya oyuncu değişiklikleri eleştirilecek. İyi niyetli olduğu sürece bunu kabul etmek zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

Kendileri gibi ilk sıralardaki takımların da attığı gol sayılarının düşük olduğunu aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok yüksek gol sayılarına ulaşmadık. Ancak geçen senenin aksine de az gol yiyen bir Galatasaray var. Bir yandan buna da bakmak gerekiyor. Biz gol atmak, gol pozisyonuna girmek için dominant bir oyun oynuyoruz. Ne kadar dominant bir takım olduğumuz, rakip sahada oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlar istatistiklere yansıyor. Bu pozisyonları sonuca çevirmemiz gerekiyor. Kadromuzu yüzde 100 bir şekilde kullanamamamıza rağmen iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Ancak 3 Türk kuralı olduğu için hiçbir zaman bütün yabancı oyuncularımızı bir arada oynatma şansımız olmayacak."

"Icardi sorunu yok"

Okan Buruk, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin iyi çalıştığını ve herhangi bir soruna neden olmadığını söyledi.

Kamuoyunda Icardi'nin sorun yaşadığı yönünde haberler çıktığının söylenmesi üzerine Buruk, "Icardi sorunu yok. Dün bütün arkadaşlarıyla birlikte antrenmana başladı. Kendisinin keyfi, neşesi iyi. Bize katkı verecek, iyi bir karakter. Tanımadığından dolayı herkes Icardi için farklı şeyler düşünebilir ama hem arkadaşlarıyla hem teknik ekiple iyi iletişim kurabilen, sorunsuz bir oyuncu. Bir sorun olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Geçen haftaki maçta hem küçük bir ağrısı olduğu hem de zor bir hafta geçirdiği için onu değerlendirmedik. Sonrasında 3 gün izin vardı. Bütün takım izin yaptı. O da kendi ülkesine gitti. Geri döndü ve takımla birlikte çalışmalara başladı. İyi de çalışıyor. Bir sonraki maç için onu da en hazır şekilde sahada göreceğiz." diye konuştu.

"Kerem ve Yunus'a çok güveniyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, son dönemde hem sarı-kırmızılı ekipteki hem de milli takımdaki performanslarıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e sahip çıktı.

Kerem ve Yunus üzerinden son maçtan sonra çok fazla eleştiri olduğunu aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Biz Kerem ve Yunus'a çok güveniyoruz. Özellikle Kerem geçen sene devamlı oynadı, milli takıma gitti, az tatil yaptı ve tekrar başladı. Bu sezonki maçlarda oynadı. Geçen hafta milli maçta yine oynadı. Yoldan geldiler ve maça çıktılar. Onlar için de gerçekten kolay bir süreç değil. Oyuncularımıza destek olacağız. Hem mental hem de fiziksel eksiklerini görüyoruz ama eksiklerini kapatma anlamında onlara çok fazla destek olacağız. Onlar Galatasaray için önemli ve milli takımda da yer alan oyuncularımız. Daha çok destek vereceğiz. Kendi performanslarının altında olduğunu biz de görüyoruz, onlar da görüyor. Onlara hem taraftarımızın hem bizlerin büyük bir şekilde destek vermesi gerekiyor. Kerem ve Yunus konusunun sadece kendi içimizde değil Galatasaraylı olmayan kişiler tarafından da sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsinin arkasında olacağız, destek olacağız. Form düşüklüğü olan, istediğini veremeyen oyuncular olabilir ama taraftarımız oyuncusuna destek olmalı. Onları kazanmak zorundayız. Çünkü hepsinin bu potansiyeli var. Bunu da tekrar ortaya çıkaracaklar."

Genelde ilk 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'e alternatif oyuncular ekleneceğini dile getiren Buruk, "Emin Bayram ile Abdülkerim rekabeti var. Yine Metehan hazırlık maçında oynadı. Stoperde böyle bir rekabetimiz var. Yine Kazımcan, Berkan ve Barış bizim için Türk alternatifi olarak farklı mevkilerde de kullanabileceğimiz oyuncular. Altyapıdan gelen oyuncularımız var. Onları belki ilerleyen zamanlarda kullanma şansımız olacak ama bu rotasyonu artırmamız gerekiyor. Yakında Türkiye Kupası başlıyor. Kastamonuspor maçında oyuncu deneme, farklı oyuncuları ve net performansları görme şansımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Seferovic'e eleştiriler

Okan Buruk, İsviçreli santrfor Haris Seferovic'e yapılan eleştirileri takımın santrfora top taşıyamaması üzerinden görülmesi gerektiğini söyledi.

Elinde Haris Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis gibi 3 önemli santrfor olduğuna değinen 48 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Seferovic çok iyi başladı. Geldikten sonra hazırlık maçlarında etkili oldu. Sadece oyuncunun performansı üzerinden değerlendirmemek lazım. Oyuncuyu ne kadar besleyebildik, topu ona ne kadar getirebildik bakmamız lazım. Kendimizi takım olarak görmemiz gerekiyor. Genel olarak, 'Ona uygun bir şekilde oyun oynadık mı, ona getirebildik mi?' diye değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Dün kendisiyle de oturduk, konuştuk. Atacağı gollerin ona daha çok güven vereceğini, hem takıma hem de ona psikolojik anlamda katkı sağlayacağını konuştuk. Onun da buraya bir adaptasyon süreci var. Gol atamadıkça da psikolojik olarak bu baskıya girdi. Seferovic, Gomis ve Icardi gibi 3 çok iyi santrforumuz burada. Benim işim de çok zorlaşıyor. Çünkü birbirine de çok benzeyen oyuncular. Bu oyuncular içerisinden en maksimum verimi almaya çalışacağım. Okan Buruk takımlarının santrfor performansı yüksek olurdu. Bu dönem için altında kaldı ama bundan sonraki dönemde bunu yükselteceğimizi düşünüyorum. Çünkü iyi oyuncularımız var. Hem santrforda hem de forvet bölgesinde performansı yukarıya doğru çekeceğiz."

"Yabancı kuralının yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz"

Okan Buruk, Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı ve ilk 11'de 3 Türk'ün yer alması zorunluluğunu eleştirdi.

"Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlardan daha iyi konuşan kimseyi görmedim." diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir kural çıkartıldı. Ancak yanlış olduğunu hepimiz görüyoruz. Bundan seyirciler mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum açıkçası. Bu kuralın Türk futboluna ne fayda sağlayacağını çok merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce milli takımımız daha başarılıydı. Oyuncularımız daha çok Avrupa'ya gidiyordu. Her şeyin iyi olduğu bir ortamda biz farklı bir kural çıkarttık ama ana sorunun başka olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Altyapılarımızla ilgili olan sorunumuzu sokaktaki 5-6 yaşındaki çocuğa sorsanız size anlatır. Türk futbolunun sorununu sadece Türk oyuncu oynatma üzerinden değerlendiriyoruz. Burada bir yanlış var. İnşallah bu ilerleyen zamanda çözülür. Türkiye Futbol Federasyonunun da bununla ilgili çalışma yaptığını, yapacağını da biliyoruz, düşünüyoruz. Elimizde mevcut olan bir kural var. Bu kuralı sezon başında biliyorduk. Bundan sonraki dönemde de buna adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transfer etme seçeneği biraz zor. Oyuncu yetiştirmede sıkıntımız var. Savunma oyuncusu anlamında Türk bulmak biraz zor. Bulduğunuzda da çok yüksek fiyatlar isteniyor. Özellikle yurt dışında oynayan oyuncularla ilgili sezon başı birçok girişimimiz oldu. 5-6 milyon avrolar isteniyor. Bu da bir zorluk yaratıyor. Devre arasında ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız. İçeride de özellikle Türk oyuncu rotasyonunu bundan sonra biraz daha artırmaya çalışacağız."

"Ana ve en büyük sorun oyunun çok durması"

Süper Lig'in beklendiği gibi sert ve birbirine yakın geçtiğini aktaran Okan Buruk, topun oyunda kalma sürelerini eleştirdi.

Ligin zirvesindeki puanların birbirine yakın olduğunu anlatan Buruk, "Bu şekilde kasım ayının ortasına kadar gideceğini düşünüyorum. Zor bir lig olacağını biliyorduk. Birbirine yakın takımların çekiştiği ligde bütün takımlar birbirini zorluyor. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Kalite olarak iyi oyunlar ortaya çıkıyor ama ana ve en büyük sorun oyunun çok durması. Bunda futbolcuların, özellikle de hakemlerin büyük bir hatası var. Vakit geçirmeye çalışan futbolcular ve buna izin veren hakemler olduğu sürece Türk futbolundaki kalitenin daha aşağıya çekileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen maçlar oynanamıyor. Son maç rakip 10 kişi kaldıktan sonra 4-5 kez arka arkaya sakatlık oldu. Bir anda maçın nasıl geçtiğini, nasıl bittiğini anlamıyorsunuz. Hakemlerin, futbolcuların ve teknik adamların da burada payı var. Türk futbolunun hızlanmaya ihtiyacı var. Maçlar hızlanırsa kalite de artacak ve seyircinin izleme zevki çok yüksek bir dereceye çıkacak. Ne kadar çekişmeli, kaliteli takımların yer aldığı bir lig olsa da bunu aşağıya çekmeye çalışan takımlar ve oyuncular ile buna izin veren hakemler olduğu sürece Türk futbolunun kalitesinden her zaman şikayet edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.