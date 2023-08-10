Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret - Son Dakika
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Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret

10.08.2023 21:28

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi transfer etti. Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı. Futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ve 3.1 milyon euro imza parası ödenecek.

Galatasaray yaz transfer döneminde takviyelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Shakhtar Donetsk'den 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Tete'yi kadrosuna kattı.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME

Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'yi kadrosuna kattı

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Galatasaray'ın transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 Euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir" denildi.

Galatasaray, Brezilyalı yıldız Tete'yi kadrosuna kattı

Tete geçen sezon kiralık olarak Leicester City forması altında 59 maçta 19 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Tete'yi kadrosuna kattı! İşte imza parası ve ödenecek yıllık ücret - Son Dakika
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