Galatasaray transfer bombaları için harekete geçti! Erden Timur'un uçağı Fransa'dan İtalya'ya hareket ediyor - Son Dakika
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Galatasaray transfer bombaları için harekete geçti! Erden Timur'un uçağı Fransa'dan İtalya'ya hareket ediyor

11.12.2022 14:15

Galatasaray'da Başkanvekili Erden Timur, ligin ikinci yarısında kadroya katılması hedeflenen yıldızlar için Avrupa seferine çıkıyor. Timur, Fransa'nın ardından İtalya'ya geçerek ilgilenen oyuncular için transfer görüşmeleri gerçekleştirecek.

Galatasaray iki numarası Erden Timur, gündemdeki birçok yıldızla görüşmeleri son aşamaya getirmek amacıyla Fransa ve İtalya'ya çıkarma yapacak. Sarı-Kırmızılılar ilk etapta yıldız golcü ve iki milli yıldızı Ocak'ta renklerine bağlamayı hedefliyor.

ÜÇ BÖLGE HEDEFTE

Gündemin ilk sırasında forvet, stoper ve sağ bek transferi var. Timur'un öncelikli rotası İtalya ve Fransa olacak. Galatasaray, özellikle ocak ayında satışı gündemde olan bazı yıldızların yerine yapılan arayışları en kısa sürede tamamlamanın hesapları içinde.

Galatasaray'da çılgın plan!! Erden Timur'un uçağı Fransa ve İtalya'ya gidiyor

DEMBELE'YE 5 MİLYON EURO

Fanatik'teki habere göre; listenin zirvesinde yer alan isim Moussa Dembele... Lyon'la kontratı sona erecek olan 26 yaşındaki santrfor için başka Avrupa kulüpleri de devreye girince, Sarı-Kırmızılılar elini çabuk tutmaya karar verdi. Galatasaray'ın bu transfer için ayırdığı bonservis bütçesi 5 milyon euro.

Galatasaray'da çılgın plan!! Erden Timur'un uçağı Fransa ve İtalya'ya gidiyor

İKİNCİ KONU CENK

Timur'un Lyon yöneticileriyle görüşeceği ikinci konu, Cenk Özkacar'ın bonservisi. Artık A Milli Takım forması giymeye de başlayan 22 yaşındaki stoper, Valencia'da kiralık olarak oynuyor. İspanyol kulübü, satın alma opsiyonuna sahip ve bunu kullanmaya çalışacak. Ancak Galatasaray cephesi hem Cenk'le hem de Lyon'la anlaşıp, Valencia'nın bu transferdeki tüm yollarını kapatmaya kararlı.

Galatasaray'da çılgın plan!! Erden Timur'un uçağı Fransa ve İtalya'ya gidiyor

SON DURAK İTALYA

Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir sonraki durak ise İtalya olacak. Burada da Sassuolo ile sezon başından beri bitmek bilmeyen Mert Müldür pazarlığına devam edilecek. Özellikle Sacha Boey için Avrupa devlerinin Galatasaray'dan sürekli randevu talep etmesi, bu bölgeye şimdiden bir takviyeyi mecbur kılıyor.

Galatasaray'da çılgın plan!! Erden Timur'un uçağı Fransa ve İtalya'ya gidiyor

MERT'TEN SONRA KAAN

Ayrıca Mert'in olası transferiyle birlikte, ilk 11'e bir yerli oyuncu daha eklenmiş olacak. Bu da 3 yerli mecburiyetinde teknik heyetin işini kolaylaştıracak. Mert Müldür'le birlikte Kaan Ayhan için de pazarlık yapılması gündemde.

Kaynak: Diğer
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Son Dakika Spor Galatasaray transfer bombaları için harekete geçti! Erden Timur'un uçağı Fransa'dan İtalya'ya hareket ediyor - Son Dakika

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