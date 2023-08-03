Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atladı

Temsicimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-2'lik skorla tur atladı. Sarı-kırmızılı takım, 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.

İLK MAÇ 9 AĞUSTOS'TA

Galatasaray-Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 9 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak. Galatasaray, Ljubljana'yı elemesi durumunda ise play-off turuna yükselecek.

KURALAR 7 AĞUSTOS'TA

Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri de belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

İşte sarı-kırmızılı takımın play-off'taki muhtemel rakipleri;