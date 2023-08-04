Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.
Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:
Kaleci:
Defans:
Orta Saha:
Forvet:
Liste B:
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