Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi - Son Dakika
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Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi

04.08.2023 18:27

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Maç 8 Ağustos'ta oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

ZAHA VE ICARDI KADRODA

Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

MAÇ 8 AĞUSTOS'TA

Galasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferlerden Mauro Icardi, Wilfred Zaha ve Günay Güvenç yer alırken, Kerem Demirbay kadroya eklenmedi.

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci:

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Berk Balaban

Defans:

  • Leo Dubois
  • Angelio
  • Kaan Ayhan
  • Victor Nelsson
  • Emin Bayram
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Kazımcan Karataş
  • Sacha Boey

Orta Saha:

  • Fredrik Midtsjo
  • Berkan Kutlu
  • Sergio Oliveira
  • Lucas Torreira

Forvet:

  • Kerem Aktürkoğlu
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Wilfried Zaha
  • Nicol Zaniolo
  • Halil Dervişoğlu
  • Barış Alper Yılmaz
  • Cedric Bakambu

Liste B:

  • Jankat Yılmaz
  • Ali Turap Bülbül
  • Metehan Baltacı
  • Caner Doğan
  • Baran Aksaka
  • Hamza Akman
  • Efe Akman
  • Baran Demiroğlu
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