Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa\'da karşı karşıya gelecek

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.

06.04.2024 10:29
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'den gol yemedi

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Galatasaray'ın savunması, Fenerbahçe'nin hücumu öne çıkıyor

Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.

Galatasaray bugün, Fenerbahçe yarın Şanlıurfa'ya gelecek???????

Galatasaray kafilesi, bugün özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya hareket edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Fenerbahçe ise daha önce açıkladığı gibi Şanlıurfa'ya yarın akşam saatlerinde gelecek. Sarı-lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından kendilerini bekleyen uçakla İstanbul'a dönecek.

Tarihteki 399. karşılaşma

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

Süper Kupa'da 7. randevu

Daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

Kupada taraflar daha önce üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

Sezon

Maç

Skor

1972-1973

Fenerbahçe-Galatasaray

2-1

1984-1985

Fenerbahçe-Galatasaray

1-1 (4-2 pen.)

1995-1996

Galatasaray-Fenerbahçe

3-0

2011-2012

Galatasaray-Fenerbahçe

3-2

2012-2013

Galatasaray-Fenerbahçe

1-0

2013-2014

Fenerbahçe-Galatasaray

0-0 (3-2 Pen.)

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih

Stat

Organizasyon

Sonuç (GS-FB)

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1-1

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

3-1

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

1-0

21.11.2021

Nef

Süper Lig

1-2

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

0-2

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

3-0

04.06.2023

Nef

Süper Lig

3-0

24.12.2023

Ülker

Süper Lig

0-0

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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