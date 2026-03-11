Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor - Son Dakika
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor

Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! \'\'Tur Aslan\'ın\'\' diyor
11.03.2026 10:17
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Bu galibiyet sonrasında yapay zeka tahminleri güncellendi. Maç öncesi Galatasaray'ın galibiyet ihtimali %44.38 olarak hesaplanmışken, galibiyet sonrasında bu oran değişti. Yapay zeka, Galatasaray'ın çeyrek finale çıkma ihtimalini %57.5 olarak hesapladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılıların bu galibiyetinin ardından yapay zekanın eşleşmeye ilişkin tahminleri de güncellendi.

MAÇ ÖNCESİ ORANLAR FARKLIYDI

Karşılaşma öncesinde yapılan Monte Carlo simülasyonuna göre yapay zeka, Galatasaray'ın RAMS Park'ta galibiyet ihtimalini yüzde 44.38 olarak hesaplamıştı. Liverpool'un kazanma ihtimali yüzde 33.05, beraberlik ihtimali ise yüzde 22.56 olarak gösterilmişti. Eşleşmenin tamamı için ise Galatasaray'ın tur atlama ihtimali yüzde 38 olarak analiz edilmişti.

GALİBİYET SONRASI ORANLAR DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyeti sonrasında yapay zeka tahminlerini güncelledi. Buna göre 90 dakika sonunda tur atlama ihtimalleri şu şekilde hesaplandı:

  • Galatasaray: %46.1
  • Liverpool: %31.2
  • Uzatmalara gitme ihtimali: %22.7

UZATMALAR SENARYOSU

Eşleşmenin uzatmalara gitmesi halinde yapay zekaya göre tur ihtimalleri birbirine oldukça yakın:

  • Galatasaray'ın uzatma veya penaltılarda tur atlama ihtimali: %11.4
  • Liverpool'un uzatma veya penaltılarda tur atlama ihtimali: %11.3

ÇEYREK FİNAL İHTİMALLERİ

Güncellenen hesaplamalara göre Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimali %57.5 olarak gösterildi. Liverpool'un çeyrek finale çıkma ihtimali ise %42.5 olarak hesaplandı.

