Galatasaray Yeni Sezonda Favori Gösterildi - Son Dakika
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Galatasaray Yeni Sezonda Favori Gösterildi

04.08.2023 16:08

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da favori gösterildi. İşte yeni sezonda şampiyonluk oranları...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala şampiyonluk oranları açıklandı. Geçtiğimiz yılı şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da favori gösterildi.

SEZONU TRABZONSPOR AÇIYOR

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon, 11 Ağustos'ta oynanacak Trabzonspor- Antalyaspor maçıyla başlayacak. Son şampiyon Galatasaray, sezonu Kayserispor deplasmanında açacak. Fenerbahçe, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında karşılaşacak. Beşiktaş ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

YENİ SEZONDA FAVORİ GALATASARAY

İddaa'nın şampiyonluk oranlarına göre, yeni sezon öncesinde Galatasaray şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterildi. Fenerbahçe iki, Beşiktaş üç, Trabzonspor ise dört numaralı favori olarak açıklandı.

İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

  • Galatasaray: 2.65
  • Fenerbahçe: 2.80
  • Beşiktaş: 3.25
  • Trabzonspor: 12.00
  • Başakşehir: 15.00
  • Adana Demir: 20.00
YORUMLAR (2)
  • ARİF TIRIL: Bedavadan iki maç hediye eder tff gs şampiyon olur. Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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